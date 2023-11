"Hai un futuro da zo...". Mughini choc al Grande Fratello: cos'ha detto a una concorrente

È andata in onda, ieri sera 2 novembre, una nuova puntata del Grande Fratello. Immancabile la questione Giampiero Mughini - Angelica Baraldi. Durante la festa di Halloween, tenutasi in casa lo scorso 31 ottobre, c’è stato uno scambio di battute tra il giornalista e l'account manager che ha destato parecchio scalpore. Mughini prima ha fatto notare quanto le movenze di Angelica durante i balli fossero volgari e poi l’ha apostrofata in un modo che non è piaciuto affatto all’inquilina. È per questo che nella serata di ieri, Alfonso Signorini è voluto intervenire per far notare allo scrittore lo scompiglio creatosi per le sue affermazioni; tuttavia, Giampiero è rimasto basito.

Il commento di Giampiero Mughini

Tutto è accaduto durante la notte di Halloween. Nella clip mandata in onda durante la diretta di ieri sera, infatti, si assiste ad un dialogo tra Giampiero e Angelica dinanzi a Mirko Brunetti. “Ti muovi bene, questo è evidente, ma fai sovente una mossa che risulta volgare”, ha affermato il giornalista, “Io credo che la volgarità sia una parola lontanissima da Angelica” , ha ribattuto l’ex volto di Temptation Island. Mughini ha quindi replicato: “Proprio per questo glielo faccio notare. È vero che la volgarità è nell'occhio di chi guarda, ma tu devi tener conto di quest'occhio, poi tu fai della tua vita, del tuo corpo e del tuo ballo quello che vuoi. A mio giudizio corri questo pericolo, poi te ne puoi infischiare altissimamente. È una mossa che potresti attenuare” .

Ma non è finita qui, perché a serata inoltrata Mughini ha rivolto una battuta ad Angelica che ha suscitato parecchie reazioni nel mondo del web. Giampiero rivolgendosi alla gieffina ha esclamato: “Tu hai proprio un futuro da zoccola grande così” . Sicuramente parole molto forti, oltre che sbagliate e fuori luogo. Una frase che Giampiero ha commentato definendola “una battutaccia” dettata dalla forte confidenza con “una delle sue più care amiche dentro la Casa” . Angelica dal canto suo, si è limitata a rispondere soltanto dicendo: “Giampi” . Poi, dopo essersi sfogata con il compagno d’avventura Vittorio Menozzi è arrivato il chiarimento con il giornalista.

Il confronto in diretta tra Giampiero e Angelica

Naturalmente, in puntata non si poteva sorvolare sull’argomento e così, il padrone di casa ha colto la palla al balzo per far capire a Mughini quanto le parole abbiano un peso, soprattutto se si tratta di un reality visto da milioni di persone. “Ma non diciamo assurdità, non diciamo cose contro la natura degli esseri umani, io adoro Angelica, era una battutaccia, ma se uno non facesse battutacce vuol dire che è muto, hai capito? Non diciamo cose assurde. Ma non ci posso credere, non ci posso credere che lei da me si aspetti qualcosa di negativo” , ha tuonato Giampiero, piuttosto basito.

È a questo punto che Angelica – chiamata in causa da Signorini – ha affermato: “Sinceramente ci sono rimasta male e lui lo sa, di fatti, per mezz'ora, un'ora sono rimasta un po' giù di morale. Diciamo che sono parole un po' pesanti nei confronti di una ragazza, quindi ci sono rimasta male” . Da quel momento in poi, la concorrente ha iniziato a piangere fino a fine puntata. Certo, ribadiamo che le parole di Giampiero Mughini sono state molto pesanti, però Angelica ha avuto tutto il tempo per metabolizzare e chiarire con il giornalista, soprattutto se in puntata continua a tenergli la mano, mentre mezza casa lo nomina in sua difesa. Così, ha continuato Mughini: “Non dire assurdità, è una battutaccia, si chiamano battutacce, servono ad insaporire lo stare assieme, altrimenti sarebbero tutte cose che io non amo, invece, non amo la gran quantità di pianti che state assommando in questa puntata, perché penso che i pianti nella vita si riservino a due, tre, quattro avvenimenti” . “Ma non ho pianto per questa cosa, ma diciamo che non mi ci rivedo ad essere una poco di buono, né ballare in modo volgare” , ha risposto ancora Angelica.

L’intervento di Alfonso Signorini e Cesara Buonamici