Grande Fratello 2023, cambio di programma: ecco quando andrà in onda

Cambio di programma per il Grande Fratello. Il “papà” di tutti i reality, condotto da Alfonso Signorini, è costretto ad una variazione della giornata di messa in onda. A lanciare la notizia è stato il giornalista Davide Maggio, il quale ha rivelato la data di inizio della nuova edizione di Io Canto Generation che porterà ad uno “sfratto” del Grande Fratello.

Quando andrà in onda il Grande Fratello

Il reality di Canale 5 proseguirà con il doppio appuntamento, ma per far spazio al ritorno dello show musicale di Gerry Scotti, la diretta avverrà il mercoledì; 48 ore dopo la puntata del lunedì sera. Il debutto di Io Canto Generation, infatti, è previsto per giovedì 16 novembre in prima serata su Canale 5.

Inizialmente, il ritorno della trasmissione era stato fissato a domenica 22 ottobre, poi il Biscione aveva deciso di prolungare le prime serate domenicali riservate a Caduta Libera – I Migliori; serate che, a partire da domani 5 novembre, saranno occupate dalla soap opera Terra Amara. È per questo che successivamente si pensava che la prima di Io Canto Generation potesse essere spostata a mercoledì 8 o 15 novembre. Tuttavia, nulla di tutto questo. Mediaset avrebbe optato per il giovedì sera, anticipando il secondo appuntamento con il Grande Fratello al mercoledì. Ancora non è ben chiaro cosa accadrà con l’arrivo della nuova edizione di Zelig, lo show comico condotto da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio che potrebbe collocarsi in una delle due serate occupate dal reality; dunque, probabilmente, al Grande Fratello per un certo lasso di tempo sarà riservata una sola puntata settimanale. Naturalmente è ancora tutto da decidere.

Tutte le novità di Io Canto Generation

Il talent show targato Mediaset è la versione rivisitata del format Io Canto. Per il grande ritorno su Canale 5, però, sono previste tantissime novità oltre che un cast stellare. L’obiettivo rimane lo stesso: scovare dei giovani talenti. Gerry Scotti ha deciso di puntare sui ragazzi di età compresa tra i 10 e 15 anni, i quali si sfideranno mostrando le loro doti canore. Le puntate previste per lo show musicale sono 6 e i concorrenti saranno protagonisti di una competizione a squadre sotto la guida di sei illustri coach, appartenenti al mondo dello spettacolo e della musica: Iva Zanicchi, Fausto Leali, Mietta, Anna Tatangelo, Benedetta Caretta (vincitrice della seconda edizione di Io Canto) e l’ex suora Cristina Scuccia. Annunciati anche i 4 giudici che daranno valutazioni precise e dettagliate riguardo le esibizioni dei concorrenti: i cantanti Orietta Berti e Al Bano, l’attore Claudio Amendola e la conduttrice e showgirl Michelle Hunziker. Insomma, non ci resta altro che attendere per scoprire insieme tutte le sorprese che ci riserverà questa nuova edizione dello show di Canale 5.