Gene Gnocchi, il lutto e l'assenza in tv: "Troppo dolore"

Un grave lutto ha colpito Gene Gnocchi. Il comico e intrattenitore televisivo piange la scomparsa della madre Adriana, deceduta all'età di 91 anni. La notizia del decesso è stata data dall'artista sui social network e il dolore per la perdita, che ha colpito la famiglia, lo ha portato a rinviare tutti gli impegni professionali compreso il consueto appuntamento domenicale nel programma Citofonare Rai2.

La morte della madre

Nella mattinata di sabato Gene Gnocchi ha pubblicato un breve post su Twitter e Instagram dando l'ultimo saluto alla madre, Adriana Orlandelli. "Mamma Adriana ci ha lasciato", ha scritto il comico sui social network, condividendo una foto della madre. La donna, 91 anni, era molto conosciuta a Fidenza, in provincia di Parma, dove gestiva lo storico locale di famiglia, la Trattoria Belvedere. Cuoca e ristoratrice molto apprezzata, Adriana Orlandelli aveva trasmesso la passione per la buona cucina ai figli e tre di loro - Alberto, Federico e Andrea - hanno seguito le sue orme aprendo altri ristoranti. Eugenio detto "Gene", il primogenito, e Carlo "Charlie" hanno invece scelto la via della televisione e dell'intrattenimento, come l'unica figlia, Elena, che lavora in teatro.

L'assenza in televisione

Il dolore per la scomparsa della madre ha spinto Gene Gnocchi a concedersi qualche giorno di stop dagli impegni di lavoro. Per questo il comico non era presente in studio nell'ultima puntata di Citofonare Rai2. A lui e alla sua famiglia colpita dalla dolorosa perdita, le conduttrici Simona Ventura e Paola Perego hanno però voluto rivolgere un messaggio di cordoglio e vicinanza. "Permetteteci di mandare un abbraccio a Gene Gnocchi che oggi non sarà qui con noi", ha esordito la Perego in avvio di puntata, spiegando il motivo dell'assenza del collega: "Purtroppo ha avuto un lutto che ha colpito la sua famiglia. Troppo dolore. Per questo gli mandiamo un abbraccio immenso. Ti aspettiamo la prossima domenica Gene". Anche Simona Ventura ha mandato un abbraccio virtuale a Gnocchi, aggiungendo: "Ti vogliamo bene".

Il comico e intrattenitore televisivo ha apprezzato la solidarietà delle due conduttrici e su Instagram le ha ringraziate pubblicamente.

Nonostante il profondo dolore per la scomparsa della madre, Gene Gnocchi ha anche manifestato la proprianei confronti del pubblico, che ha commentato con messaggi di vicinanza il post dedicato alla madre, rispondendo ad alcuni commenti di cordoglio.