Gf Vip, la storia tra Oriana e Daniele è già arrivata al capolinea

Gli Oriele sono arrivati al capolinea. Dopo una serie di alti e bassi, la coppia nata nella casa del Grande fratello vip è scoppiata. Oriana Marzoli e Daniele Del Moro si sono detti ufficialmente addio non senza recriminazioni e polemiche soprattutto sui social, dove l'ex gieffino ha scaricato tutta la sua frustrazione contro i fan.

L'annuncio di Oriana su Twitter

Da giorni la fanbase degli Oriele aveva intuito che qualcosa stava accadendo nella coppia. Sui social Oriana e Daniele non si mostravano più insieme e gli ultimi gossip volevano Del Moro molto vicino a Antonella Fiordelisi. A sciogliere i dubbi sulla rottura è stata la modella venezuelana con un tweet: " Vi prego, non taggatemi in più cose d’amore su Ig. Non mi aiuta ok? Se mi volete bene non farlo non sto bene ". A mettere fine alla relazione durata qualche mese dopo la fine del reality, sarebbe stata la gelosia della modella.

La segnalazione su Daniele

I follower della Marzoli avevano notato strani movimenti social di Daniele. L'ex gieffino avrebbe messo like e scritto molti commenti sulla pagina Instagram di un'altra influencer, facendo credere di essere interessato a un'altra. O almeno è questo che hanno notato le fan della venezuelana, che l'hanno invitatata a chiedere spiegazioni al fidanzato. La segnalazione e la scenata di gelosia, però, avrebbero indispettito Daniele Del Moro e la rottura sarebbe stata inevitabile.

Lo sfogo di Del Moro

L'ex gieffino ha incolpato i follower e i fan della situazione. La pressione, le continue segnalazioni e l'attenzione verso gli Oriele avrebbero incrinato il loro rapporto: " Come sempre per colpa vostra, Oriana ha iniziato a stressare l'anima. Non perché ho qualcosa da nascondere... stupido io! Ma vi assicuro che da me non avrete più nulla. La verità è che questo posto è e sarà sempre il male delle coppie ". Lo sfogo di Daniele su Instagram è proseguito durissimo: " Non solo mi create problemi con Oriana ma, di conseguenza, anche sul lavoro. Che per me è molto importante a differenza delle vostre cagate! Fermo restando che se volessi chiudere una relazione lo potrei fare senza problemi visto che voi non mi date da mangiare, anzi ". L'attacco ai fan di Del Moro ha scatenato la polemica sui social, ma nelle scorse ore il ragazzo è tornato sul web per smorzare i toni e spiegare i motivi dietro alla rottura con Oriana.

I motivi dell'addio

" Abbiamo avuto delle incomprensioni. Ci sono state tante litigate. L'ultima volta perché ho visto Antonella è venuto un casino. Non è il motivo della rottura, ma non ha certo agevolato ", ha confessato a Biccy Daniele Del Moro. Poi è arrivata l'ammissione: " Oriana ha un tipo di vita diversa dalla mia e io ho cercato di andarle incontro e ho fatto il massimo, facendo anche cose che non faccio ". Che i due fossero diversi lo si era visto anche nella casa del Gf Vip, ma fuori da Cinecittà la coppia si era data una possibilità, che - a quanto pare - non li ha portati lontani.