"Vuole solo...", "Pervertito". Bufera su Charlie Gnocchi per le frasi su Oriana

I fan spagnoli di Oriana Marzoli sono sul piede di guerra. Dopo le frasi incommentabili dette da Charlie Gnocchi sull'influencer venezuelana, sui social network è esplosa una forte polemica contro il conduttore radiofonico, che ora potrebbe rischiare addirittura l'eliminazione dal programma. Lo chiedono a gran voce i sostenitori di Oriana e sicuramente Alfonso Signorini, nel corso della prossima diretta serale, non lascerà passare.

Cosa è successo nella Casa

La bufera mediatica si è scatenata nelle scorse ore. Charlie Gnocchi e Antonino Spinalbese erano in giardino e il conduttore si è lasciato andare a dichiarazioni squallide su Oriana, che nella casa del Grande fratello vip è molto coinvolta dal parrucchiere ligure. " Oriana è bollita. Oriana ha la fi.. bagnata vuole farsi una di quelle tr....e ", ha sussurrato all'orecchio di Antonino il concorrente, pensando di non essere sentito e si è sorpreso quando il collega, ridendo alle sue affermazioni, gli ha fatto notare che attraverso i microfoni si sentiva tutto.

Il rimprovero del Grande fratello

Le sue parole non sono sfuggite alla regia e uno degli autori della trasmissione lo ha subito richiamato all'ordine o meglio a trattenersi. Gnocchi, però, non sembra avere compreso la gravità delle sue affermazioni e poche ore dopo, mentre giocava a biliardo con Luca, Antonino e George, ha minimizzato. Quando Spinalbese gli ha fatto notare che aveva esagerato, passando da " pervertito ", Charlie ha fatto il vago: " Ma dai, cosa ho detto? Ma vi sembro un pervertito? ". Gli altri gieffini hanno riso, ma sul web è esplosa la bufera.

La polemica social

Il video delle incommentabili parole di Charlie Gnocchi è iniziato a circolare velocemente su Twitter e sono piovute le critiche. Il conduttore è stato travolto dalle offese e i fan spagnoli e sudamericani hanno chiesto addirittura il suo allontanamento dal gioco: " Espulsione immediata di questo porcone", "Chiedo la doppia espulsione disciplinerebbe per Antonino e Charlie", "Fuori subito entrambi! ". Qualcuno poi sul web ha fatto notare che le parole pronunciate da Gnocchi sarebbero state riferite anche a Giaele alimentando ulteriormente l'indignazione generale. Non è chiaro cosa succederà nella diretta serale del Grande fratello vip, ma con ogni probabilità la questione verrà affrontata da Alfonso Signorini, soprattutto perché durante la settimana anche Antonino era finito al centro delle polemiche per un'espressione di cattivo gusto rivolta proprio a Oriana.

E Spinacino che se la ride . CHE SCHIFOOOO #Gfvip #incorvassi #nikiters pic.twitter.com/aZflMjJxCy — Spinacino ossessionato (@gicarestik2) November 26, 2022