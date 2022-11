"Ti consiglio...", "Non sei al mio livello". Rissa al Gf Vip tra Bruganelli e Fiordelisi

Da ore la storia nata nella casa del Grande fratello vip tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sta tenendo banco sui social network. A fare crescere l'attenzione sulla coppia è stato soprattutto il parere dell'opinionista del reality, Sonia Bruganelli, che non crede in un vero interesse da parte di Antonella. La moglie di Bonolis lo ha detto chiaramente nell'ultima puntata dello show di Alfonso Signorini e tra le due si è acceso un infuocato battibecco, che è terminato con la Bruganelli che ha zittito l'influencer in inglese.

Nell'ultima puntata il conduttore ha voluto mettere al centro dell'attenzione il legame tra Antonella e Edoardo. I due ormai fanno coppia fissa nella Casa e con baci e effusioni hanno fatto capire ai coinquilini e al pubblico di essere molto presi l'uno dall'altra. Molti però non credo che il loro interesse sia reale ma solo frutto di strategia e dopo le perplessità mostrate da Tavassi anche Sonia Bruganelli ha voluto dire la sua in merito: " Secondo me Antonella ha una sua realtà che aveva costruito prima di entrare e che sta portando avanti. Sono rimasta sconvolta da un padre che entra nella Casa e dice alla figlia: 'Io e mamma siamo dei Donnalisi'. Come a dire, fuori funziona il Donnalisi per cui visto che hai lasciato il tuo ex, che a noi non piaceva, vai ".