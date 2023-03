Gf vip 2023: Giaele De Donà è la terza finalista

La quarantatreesima puntata del Grande Fratello Vip, che si è tenuta ieri sera, lunedì 20 marzo, è stata ricca di colpi di scena. Infatti, accanto alla clamorosa eliminazione di una delle papabili vincitrici, Antonella Fiordelisi, è stata decretata la terza finalista del programma. A gran sorpresa, in un televoto a quattro di sole donne, che vedeva Giaele, Nikita, Milena e Antonella, a guadagnarsi la finale, dopo Oriana Marzoli e Micol Incorvaia è stata proprio Giaele De Donà.

Una finalista inaspettata

La vittoria di Giale ha stupito e spiazzato buona parte del pubblico, dal momento che al televoto con lei vi erano Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi, che dall’inizio del programma hanno sempre registrato grandi consensi, superando, infatti, tantissime nomination. Se, infatti, per Antonella considerando l’appello della madre Milva nei confronti dei fan per fare uscire la figlia, ci si poteva aspettare finisse così, pochi avrebbero puntato su Giaele come terza finalista.

Giaele al televoto di ieri ha, infatti, ottenuto il 48,2% dei voti da parte dei telespettatori, una percentuale che l’ha proclamata terza finalista. Per quanto riguarda le altre percentuali, Nikita Pelizon ha ricevuto il 24,7% dei voti, Milena Miconi ha ricevuto il 19%, mentre Antonella Fiordelisi ha ricevuto solo l’8,1% dei voti, un risultato che l’ha eliminata ufficialmente dalla corsa alla finale.

Alfonso all’inizio della serata non aveva svelato ai Vipponi che il televoto avesse una doppia valenza, ma ha lasciato intendere che si trattasse solo dell’eliminazione; invece i telespettatori a casa hanno votato per decretare il terzo finalista.

Dopo l’annuncio dell’eliminazione di Antonella, i Vipponi stessi erano increduli e per farli rendere conto di quanto l’esclusione dal gioco della Fiordelisi fosse vera, si è dovuto attendere la proclamazione della terza finalista che, ad eccezione delle ultime volte, è avvenuta in Casa e non in studio. Certo, non risulta essere strana la perplessità dei concorrenti, dal momento che fino a giovedì scorso la concorrente aveva ricevuto l’1% dei voti, risultando addirittura l’ultima su sette concorrenti.

Giaele, dopo la notizia ha detto ad Alfonso di avere perso una scommessa con Edoardo Tavassi. Se Giaele fosse passata alla finale, infatti, avrebbe dormito nella vasca da bagno: “Ma lo faccio volentieri!”, ha detto la De Donà felice di essere in finale.

Chi è Giaele De Donà

Giaele De Donà, classe ’98, è una modella e imprenditrice di Conegliano Veneto; da febbraio 2022 è sposata con Bradford Beck. L’uomo che ha 45 anni, quindi 21 anni in più di Giaele, è un ingegnere aerospaziale ed anche imprenditore. Spesso all’interno della casa la loro storia è stata motivo di discussione, dal momento che Giaele ha più volte ribadito che la loro è una relazione aperta, spiegando che stanno insieme sei mesi l’anno e che poi ognuno sta per conto proprio, ma non soltanto per motivi di lavoro.