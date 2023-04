È "giallo" su Romina Carrisi: ecco perché è sparita da "Oggi è un altro giorno"

"Giallo" a Oggi è un altro giorno. L’ultima apparizione in video di Romina Carrisi, nel programma pomeridiano di Rai Uno condotto da Serena Bortone, risale allo scorso 12 aprile; da quel momento, della figlia di Albano e Romina Power non c’è più alcuna traccia. Il motivo potrebbe essere da ricercare nella condivisione di un tweet da parte di Romina sulla piattaforma di Elon Musk, nel quale sembrava condividere il pensiero dell’utente che sottolineva quanto Romina avesse un ruolo marginale all’interno del talk del primo canale della tv di Stato.

Il tweet contro gli autori

Era il 13 aprile quando Romina, senza alcun timore, ha condiviso e risposto pubblicamente su Twitter ad un suo follower che commentava in modo piccato la presenza della figlia di Albano dalla Bortone: "Ma esattamente la figlia di Al Bano, pagata da noi, cosa sta a fare lì? La mummia?". È a questo punto, che la Carrisi ha preso posizione lasciando intendere quanto fosse d’accordo, condividendo quindi un cinguettio che aveva tutta l’aria di bordata agli autori del programma: "Sono perfettamente d'accordo con te. Girerò il tweet ai capi autori. Sono loro che decidono cosa fanno gli affetti stabili in puntata, non noi. Vorrei che questo fosse chiaro. Purtroppo, se provo a prendere l'iniziativa vengo bloccata".

Sono perfettamente d’accordo con te. Girero’ il tweet ai capi autori. Sono loro che decidono cosa fanno gli affetti stabili in puntata, non noi. Vorrei che questo fosse CHIARO. Purtroppo se provo a prendere iniziativa, vengo bloccata. https://t.co/cMFeBnvCui — Romina Carrisi Power (@CarrisiRomina) April 13, 2023

L’assenza di Romina da Oggi è un altro giorno

Insomma, il tweet di Romina Carrisi non deve essere passato inosservato alla squadra degli autori che lavorano a Oggi è un altro giorno; è forse per questo che la figlia di Albano pare essersi volatilizzata dalla trasmissione. D’altronde, lei era definita “affetto stabile” dalla stessa Serena Bortone, ovvero ospite fissa del programma che affiancava la conduttrice e commentava i temi della puntata. Inoltre, forse perché di casa da ormai diversi anni, godeva persino di una rubrica personale “Romina Vagante”, incentrata sulle sue incursioni nel dietro le quinte di importanti trasmissioni della tv di Stato. Certo, a onore del vero, va precisato che la partecipazione degli “Affetti stabili” alla trasmissione della rete ammiraglia della tv nazionale prevede delle pause e dei periodi di sosta; tuttavia, le due settimane di totale silenzio e la conseguente indifferenza alla sua assenza appaiono davvero una cosa fuori dal comune.

È un po' un déjà-vu se pensiamo a quanto accaduto con Memo Remigi che, lo scorso autunno dopo avere fatto “scivolare” la sua mano sul fondoschiena della cantante Jessica Morlacchi (altra semi-opinionista fissa di Oggi è un altro giorno), è stato allontanato dalla trasmissione. Ricordiamo, però, che quella volta era stata Striscia la Notizia a portare alla luce la vicenda dopo che il gesto era stato notato dai più attenti sui social; questa volta, invece, è stata la stessa Romina Carrisi ad accendere la “polemica” con il suo cinguettio su Twitter.