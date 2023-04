Oggi è un altro giorno, Romina Carrisi polemica contro gli autori

Dopo Memo Remigi, un altro affetto stabile rischia di lasciare in malo modo Oggi è un altro giorno. Il cinguettio, che Romina Carrisi ha affidato a Twitter nelle scorse ore, infatti, potrebbe avere creato una frattura tra gli autori e l'artista. Tutta colpa di un commento provocatorio che un telespettatore ha scritto sulla popolare piattaforma social per sottolineare il ruolo marginale della Carrisi in trasmissione. E la replica della figlia di Al Bano ha acceso il dibattito.

Da ormai due anni Romina Carrisi fa parte della squadra degli affetti stabili di Serena Bortone all'interno del programma Oggi è un altro giorno, che va in onda ogni pomeriggio su Rai Uno. Volti noti che sono presenza fissa in studio e commentano o si esibiscono tra un ospite e l'altro. Qualcuno li ha definiti "pubblico vip parlante", altri "comparse" ma la loro presenza a tratti marginale ha fatto storcere il naso a qualche telespettatore, che su Twitter c'è andato giù pesante.

Il tweet polemico e la replica della Carrisi

A finire nel mirino è stata Romina Carrisi, protagonista suo malgrado di un cinguettio al vetriolo di un utente di Twitter. " Ma esattamente la figlia di Al Bano, pagata da noi, cosa sta a fare lì? La mummia?", ha scritto l'uomo, provocando la Carrisi sul suo ruolo all'interno della trasmissione Rai e la figlia di Al Bano ha voluto replicare con un altro tweet altrettanto polemico : "Sono perfettamente d'accordo con te. Girerò il tweet ai capi autori. Sono loro che decidono cosa fanno gli affetti stabili in puntata, non noi. Vorrei che questo fosse chiaro. Purtroppo, se provo a prendere l'iniziativa vengo bloccata ". La nota critica nei confronti degli autori di Oggi è un altro giorno non è passata inosservata e sul web si è aperto un vero e proprio dibattito.

La reazione del web

Da una parte i fan dell'artista l'hanno spronata a fare scelte differenti che la valorizzino: " Romina meriti di meglio di fare la bella statuina in quella trasmissione ". Dall'altra qualcuno si è soffermato sul ruolo degli affetti stabili nel programma della Bortone, non risparmiando autori e produzione dalla critica. " Non ha avuto senso introdurre nuovi affetti stabili. Purtroppo, siete tutti lì come pubblico non parlante. A parte qualche balletto e commento o servizio in esterna, avete un ruolo decorativo, pur pagati. È coraggioso da parte tua esporti pubblicamente sulla questione ", ha commentato un altro utente su Twitter, mentre si moltiplicavano repliche e dichiarazioni, molte delle quali a favore della Carrisi. Ora si attende l'ultima puntata settimanale della trasmissione di Rai Uno per capire se la polemica social avrà conseguenze.