"Giudice a Ballando con le stelle". L'ultima indiscrezione su Wanda Nara

L'ultima edizione di Ballando con le stelle si è conclusa da poco più di due mesi e già si parla della prossima stagione. La vittoria di Wanda Nara ha entusiasmato il pubblico e gli addetti ai lavori e sui social network il ritorno in termini di visibilità per la trasmissione è stato altissimo, maggiore di altre edizioni. Così, sul web, è iniziata a circolare la voce che l'argentina potrebbe tornare a Ballando anche a ottobre, ma in un ruolo diverso dal precedente.

Wanda Nara conduttrice in Argentina

Nonostante la malattia, scoperta lo scorso luglio, Wanda Nara è impegnata su più fronti e al momento conduce Love is blind Argentina, un reality show firmato Netflix. Nelle scorse settimane, a chi le chiedeva del suo futuro in tv, l'argentina aveva svelato di avere firmato un contratto triennale con l'emittente sudamericana Telefe e di essere in procinto di girare le nuove puntate di MasterChef Argentina. La carriera professionale di Wanda prosegue dunque sul piccolo schermo e la moglie di Mauro Icardi è sempre più a proprio agio nel ruolo di conduttrice. L'Italia però rimane la sua seconda casa e alla corte di Milly Carlucci, Wanda Nara ha detto di essersi "sentita come in famiglia". Per questo l'indiscrezione su un suo possibile ritorno a Ballando con le stelle in un ruolo da protagonista, nel ruolo di giudice, ha iniziato a farsi strada in rete.

Wanda a Ballando come giudice?

A sganciare la bomba è stato il settimanale Chi, che riferisce: "Per il tavolo della giuria del prossimo Ballando con le stelle, Milly Carlucci ha messo gli occhi sulla vincitrice dell'edizione 2023: Wanda Nara potrebbe così essere promossa dalla pista da ballo alle sedie dei giudici". Al momento, però, si tratta solo di una voce anche perché, sempre secondo la rivista di spettacolo, un altro programma televisivo italiano l'avrebbe contattata per partecipare.

L'indiscrezione fa comunque discutere perché riporta in primo piano i cinque giudici, che da anni fanno parte del cast fisso della trasmissione del sabato sera di RaiUno. A chi potrebbe soffiare la poltrona di giudice Wanda Nara - tra Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto - non è possibile saperlo. Negli ultimi due anni la sedia della Lucarelli si è fatta traballante per le vicende personali e professionali della giornalista, che esulano dalla trasmissione. Ma intanto i rumor diffusi da Chi servono a mantenere alta l'attenzione sul programma di Milly Carlucci che, a diciannove anni dalla prima edizione, rimane un successo.