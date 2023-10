Grande Fratello 2023, televoto e nomination: cosa succederà nella nona puntata

È tutto pronto per una nuova puntata del “papà” di tutti i reality. Così, questa sera, a partire dalle 21.25, in diretta su Canale 5 andrà in onda la nona puntata del Grande Fratello 2023 condotta da Alfonso Signorini. In studio, a fare da spalla al padrone di casa, l’unica opinionista di questa edizione – direttamente dal Tg5 – Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, “la voce social” del reality, invece, raccoglierà tutti i commenti dei telespettatori a casa.

Le anticipazioni della nona puntata

Nella puntata di questa sera, naturalmente ampio spazio sarà dedicato alle dinamiche tra gli inquilini della casa più spiata d’Italia. È proprio per questo che centrale sarà la situazione che ruota attorno all’attrice Beatrice Luzzi. A seguito delle animate discussioni di giovedì scorso, infatti, sembrerebbe esserci un cambiamento nei suoi confronti; in particolare, la chef Rosy Chin parrebbe essersi avvicinata alla Luzzi per chiarire le loro incomprensioni, nonostante quest’ultima continui a nutrire dubbi nei suoi riguardi.

Tuttavia, in questo momento Beatrice è parecchio impegnata, dal momento che nei giorni scorsi è scattato il primo bacio di questa edizione, quello tra lei e Giuseppe Garibaldi che – senza dubbio alcuno – sarà argomento di discussione nel corso della diretta di questa sera (inutile dire che Massimiliano Varrese avrà da dire la sua a proposito della vicenda). E ancora, cresce la curiosità per l’ormai triangolo del Grande Fratello che vede come protagonisti: Heidi, Vittorio e Massimiliano. Dal canto suo, però, Menozzi è addirittura diviso tra Anita e Heidi. In puntata, inoltre, Signorini potrebbe anche affrontare i dissapori tra Heidi Baci e Valentina Modini.

Televoto e nomination

Per la nona puntata del Grande Fratello non è prevista alcuna eliminazione, ma verrà eletto il nuovo concorrente preferito dal pubblico da casa. Probabilmente, il meno votato potrebbe andare direttamente al televoto per la puntata di giovedì (in cui scopriremo il nuovo eliminato di questa edizione). Questa sera, in nomination un terzetto al femminile che vede: Grecia Colmenares, Valentina Modini e Anita Olivieri. L’inquilino più votato dai telespettatori sarà immune alle prossime nomination. Nessuna notizia ancora in merito all’ingresso dei nuovi concorrenti all’interno della casa. È da qualche settimana, infatti, che si vocifera l’ingresso nel reality di Giampiero Mughini che potrebbe portare un po' di pepe in più a questa edizione del Grande Fratello.