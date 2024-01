Grande Fratello 2023, news e televoto: cosa c'è da sapere sulla puntata di oggi

Cresce l’attesa per il nuovo appuntamento con il Grande Fratello. Così, questa sera, 8 gennaio, a partire dalle ore 21.25, andrà in onda la 30esima puntata del “papà di tutti i reality”. Alfonso Signorini è pronto ad aprire le porte della Casa di Cinecittà e per gli inquilini – a quanto pare – potrebbero esserci cattive notizie a seguito del loro comportamento dopo l’uscita di Beatrice Luzzi dalla Casa per l’improvvisa morte del padre. Ad affiancare, come sempre, il padrone di casa, l’unica opinionista di questa edizione, Cesara Buonamici; Rebecca Staffelli, invece, raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa, mostrando in diretta quelli più divertenti.

Le anticipazioni della puntata

Riflettori puntati sul comportamento degli inquilini in questi ultimi giorni. Come anticipato, la morte del padre di Beatrice Luzzi ha costretto la concorrente ad abbandonare tempestivamente la Casa di Cinecittà. Tuttavia, a lasciare perplesso il pubblico a casa è stato l’atteggiamento dei compagni d’avventura che hanno mostrato poca empatia nei confronti dell’attrice. A manifestare il proprio dissenso verso i concorrenti, anche Alfonso Signorini attraverso un post pubblicato sui social: “La mancanza di empatia dimostrata da alcuni concorrenti del GF mi lascia letteralmente senza parole”. A questo punto non possiamo fare altro che attendere la puntata di questa sera, per capire in che modo il reality deciderà di affrontare la vicenda, si parla addirittura di eventuali provvedimenti nei confronti degli inquilini.

Ma non è finita qui, perché nel corso della diretta, scopriremo quasi sicuramente anche la decisione definitiva di Beatrice Luzzi, rispetto al prosieguo – o meno – della sua avventura nel reality. Stando alle ultime indiscrezioni, la Luzzi avrebbe scelto di rientrare in gioco. E ancora, è tempo di incomprensioni nel loft di Cinecittà: Vittorio e Federico sembrerebbero essere sempre più lontani, mentre Massaro pare non andare d’accordo con un nuovo arrivato, Stefano. Proprio quest’ultimo, d’altronde, ha avuto qualcosa da ridire anche a Giuseppe Garibaldi. Infine, sul fronte love story, Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera sembrano mostrarsi sempre più complici a tal punto che, tra i due, potrebbe anche essere scattato un bacio nel segreto del confessionale.

Televoto e nomination

Per questa sera, il Grande Fratello ha deciso di annullare il televoto che vedeva coinvolti Beatrice Luzzi, Rosanna Fratello, Monia La Ferrera e Federico Massaro. Il motivo è, purtroppo, ben noto; infatti, la morte del papà di Beatrice ha portato il reality a optare per l'annullamento del televoto che la vedeva coinvolta. Soltanto nel corso della puntata avremo ulteriori dettagli. Insomma, non ci resta altro che attendere per una nuova scoppiettante puntata del reality di Canale 5.