"Mancanza di empatia". La lezione di Alfonso Signorini agli inquilini del Grande Fratello

Alfonso Signorini non ci sta e si schiera contro alcuni inquilini della Casa del Grande Fratello. Il motivo? Il comportamento di alcuni concorrenti – per fortuna non tutti – dopo che Beatrice Luzzi è stata costretta a lasciare il reality a causa dell’improvvisa morte del padre. Ad infastidire il padrone di casa, la totale mancanza di empatia da parte dei compagni d’avventura dell’attrice che, peraltro, non hanno lasciato indifferente nemmeno il pubblico che sui social è letteralmente esploso.

Il comportamento degli inquilini

Come anticipato, Alfonso Signorini ha espresso la sua disapprovazione per i comportamenti inopportuni di alcuni concorrenti e così, ha voluto manifestarlo tramite la sua pagina Instagram. Nel loft di Cinecittà, soltanto in pochi hanno dimostrato di essere provati per quanto accaduto alla Luzzi; in particolare, l’amica Fiordaliso, Vittorio Menozzi, Greta Rossetti, Monia La Ferrera e Rosanna Fratello. Qualcuno, invece, come Letizia Petris, lamentandosi delle attività ludiche interrotte a causa del lutto per il papà di Beatrice, ha commentato: “Non si può fermare un programma televisivo”. Tuttavia, al peggio non c’è mai fine; così c’è anche chi tra gli altri concorrenti si è messo a cantare a squarciagola la canzone Mentre tutto scorre dei Negramaro. A quel punto, la Fratello e Monia, alquanto incredule, hanno prima ripreso i compagni e poi hanno commentato a bassa voce: “Non è giusto”.

La reazione di Alfonso Signorini

Un atteggiamento quello degli inquilini che ha provocato una bufera mediatica da parte dell’opinione pubblica e, questa volta, contrariamente rispetto a quanto solitamente accade, anche Alfonso Signorini ha voluto schierarsi pubblicamente sui social. Così, il conduttore ha criticato parte del cast. “La mancanza di empatia dimostrata quest'oggi da alcuni concorrenti del GF mi lascia letteralmente senza parole”, ha scritto su Instagram il conduttore, postando anche la foto natalizia pubblicata qualche settimana fa sulla copertina di Chi con protagonisti i concorrenti di questa edizione.

La morte del papà di Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi - protagonista indiscussa di questa edizione del Grande Fratello - dopo essere venuta a conoscenza della scomparsa del padre Paolo, nella giornata di ieri (3 gennaio), ha deciso di lasciare il reality. Proprio lo scorso dicembre, l’attrice aveva già abbandonato momentaneamente la Casa a seguito dei problemi di salute del papà. Tuttavia, era rientrata una volta essersi accertata delle sue condizioni. In un primo momento, con un comunicato, il reality ha fatto sapere: “Beatrice Luzzi lascia la Casa di Grande Fratello per motivi personali”.

Subito dopo, il terribile annuncio attraverso un tweet sul profilo X (ex Twitter) della concorrente da parte del suo staff: “Stanotte è venuto a mancare l’architetto Paolo Luzzi, papà di Beatrice. Le nostre più sentite condoglianze vanno a Beatrice, Valentino, Elia, Alessandro e a tutti i famigliari”, si legge nel comunicato. Poi, l’inevitabile: “Beatrice lascia la casa per affrontare il lutto insieme ai suoi cari”.