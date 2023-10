Grande Fratello 2023, televoto e nomination: cosa succederà nella tredicesima puntata

È tutto pronto per un nuovo imperdibile appuntamento con il Grande Fratello. Così, questa sera a partire dalle 21.25 in diretta su Canale 5, andrà in onda la tredicesima puntata del “papà” dei reality. A fare gli onori di casa, come sempre sarà Alfonso Signorini accompagnato magistralmente dall’unica opinionista di questa edizione, Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, si riconferma “la voce social” del programma, raccogliendo e leggendo tutti i commenti dei telespettatori da casa.

Anticipazioni della tredicesima puntata

Tantissimi i temi che verranno affrontati. Come ben sappiamo, con l’uscita di Samira Lui gli equilibri nella casa hanno iniziato a vacillare. In particolare, infatti, la ormai love story tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, è stata messa a dura prova. Il motivo? Quest’ultimo a seguito dell’eliminazione della showgirl se ne è dichiarato innamorato; chissà come reagirà la Luzzi una volta venuta a conoscenza delle parole del nostro Garibaldi. Ma non è finita qui, perché l’attrice di Vivere – che ormai è la protagonista indiscussa di questa edizione – sarà sicuramente ancora centrale nelle dinamiche della puntata di questa sera, soprattutto a seguito del “Reset” circa il rapporto con gli altri inquilini che si era promesso e che, al momento, sembrerebbe essere già stato archiviato.

E ancora, continua a far discutere l'abbandono del reality di Heidi Baci a seguito dell’incontro con il papà che ha espresso il suo dissenso a proposito del legame con Massimiliano Varrese. È per questo che – malgrado ancora non ci siano conferme – potrebbe arrivare in studio proprio Heidi per spiegare ai telespettatori a casa il motivo per cui ha deciso di abbandonare il reality.

Televoto e nomination

Almeno per questa sera i concorrenti del reality potranno dormire sonni tranquilli in quanto non è prevista alcuna eliminazione. Così, il pubblico avrà la possibilità di decidere chi è l’inquilino della Casa che più preferisce, ma soprattutto condannerà al televoto per l’eliminazione della prossima settimana il concorrente meno votato. In attesa del verdetto, nella puntata di stasera, sono: Rosy Chin, Grecia Colmenares, Beatrice Luzzi, Valentina Modini, Vittorio Menozzi e Giselda Torresan. Secondo i sondaggi, Beatrice Luzzi continua ad essere la queen indiscussa in testa a tutti, seguita da Giselda. Per Valentina, invece, si preannuncerebbe il televoto della prossima puntata dal momento che sembrerebbe essere la meno amata dei 6. Tuttavia, come sempre fino alla diretta di questa sera non è detta l’ultima parola. Insomma, non ci resta altro che attendere per scoprire insieme il destino degli inquilini della Casa.