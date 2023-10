"La situazione è ancora delicata…”. La lettera di Heidi dopo l’abbandono del GF

Continua ancora a far discutere l’abbandono improvviso di Heidi Baci della Casa del Grande Fratello. Così, nella puntata di ieri sera, Alfonso Signorini è potuto ritornare sull’argomento confrontandosi con gli altri concorrenti su quanto accaduto. Tuttavia, a dare le spiegazioni - seppur in parte – è stata proprio la diretta interessata che ha deciso di mandare una lettera agli ex compagni d’avventura che non sono riusciti nemmeno a salutarla prima della sua uscita dal reality.

L’abbandono di Heidi

Prima che i concorrenti venissero a conoscenza della lettera scritta da Heidi, Alfonso Signorini si è collegato con la Casa per raccogliere tutte le loro impressioni, oltre che per fare un punto rispetto ciò che era successo nella scorsa puntata. Così, il padrone di casa ha mandato in onda una clip riassuntiva in cui è stato mostrato nuovamente il confronto tra Heidi e il padre Genti, che aveva varcato la porta rossa per esprimere tutto il suo dissenso nei confronti del legame che la figlia aveva costruito con Massimiliano Varrese. Proprio quest’ultimo ha subito ammesso: “Fa male vedere queste immagini” . “Queste parole sono da parte di un padre preoccupato per la figlia. Heidi non è uscita da un’ovatta che non avesse connessione con ciò che ci circonda. È una donna matura che ha fatto le sue scelte” , ha ribattuto il padrone di casa. Poi, il conduttore ha voluto fare chiarezza, rivelando cosa sia accaduto negli istanti prima che Heidi decidesse di lasciare il gioco. Stando a quanto riportato da Signorini, subito dopo la scorsa puntata, all’ex concorrente era stato concesso di parlare al telefono con la madre per verificarne le condizioni dal momento che il padre aveva riferito alla figlia quanto stesse male; tuttavia, a quanto pare, soltanto 40 secondi dopo la telefonata con la mamma, Heidi ha deciso di lasciare per sempre il reality.

La lettera di Heidi