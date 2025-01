Grande Fratello, bufera su una frase di Luca Giglio su Zeudi: ecco cos'ha detto

Ascolta ora 00:00 00:00

“Questa è omofobia”, “Dovrebbe essere squalificato”, “Vergogna”. Questi sono solo alcuni dei commenti comparsi sui social in relazione al Grande Fratello. Nel mirino degli infuriati c’è Luca Giglio per una frase su Zeudi Di Palma. Chiacchierando con l’amico Javier Martinez, il parrucchiere romagnolo ha parlato dell’attrazione tra l’ex Miss Italia ed Helena Prestes, ma il suo giudizio non è piaciuto a tutti i fan del reality show targato Canale 5. Anzi.

Dopo che Javier gli aveva notare che a Zeudi sono sempre piaciute le donne, Giglio si è lasciato andare a una considerazione personale: “Te devi farle capire come va la natura, è questo il bello”. E, ancora, tra una risata e l’altra: “Devi farle capire perché Adamo ed Eva erano uomo e donna”. Il riferimento è ovviamente alla possibile storia d’amore tra Zeudi e Helena.

Apriti cielo. Le parole di Giglio sono state etichettate come omofobe, nonostante il chiaro tono goliardico. Un dettaglio confermato dalle parole proferite poco dopo, guardando dritto in camera: “Poi donna-donna è stupendo e uomo-uomo è stupendo. Era una battuta”. Nonostante ciò su X è scoppiata la bufera e c’è persino chi è arrivato a chiedere la squalifica del giovane hairstylist.

Non è la prima volta che si parla dell’orientamento sessuale di Zeudi. L’ex Miss Italia aveva parlato apertamente con il resto della casa della sua scelta: “È da quando sono piccola che lo so. Ho fatto il mio coming out con la famiglia nel 2020, quattro anni fa”, aveva raccontato. E ancora: “Io mi sono lasciata con il mio ragazzo perché anche con lui ho fatto coming out.