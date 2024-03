Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla finale di stasera

Ci siamo, l’attesa è finita. È partito il countdown per la finale del Grande Fratello. Chi sarà il vincitore della 17esima edizione del reality? Questa sera, dopo 197 giorni, avremo la risposta a tutte le nostre domande. A partire dalle ore 21.30, infatti, andrà in onda la finale del “papà” di tutti i reality, giunto alla sua 47esima puntata. Chissà quali saranno le emozioni degli inquilini dopo sei mesi di reclusione nel loft di Cinecittà. Alfonso Signorini è pronto a “varcare” la porta rossa per l’ultima volta in questa edizione che ha regalato, come ogni anno, tantissime emozioni, gioie, amori, litigi e colpi di scena. Ad accompagnarlo, Cesara Buonamici, che ha vestito per la prima volta i panni da opinionista in un reality, e Rebecca Staffelli, “inviata social” che in queste puntate ha raccolto e mostrato in diretta i commenti dei telespettatori da casa.

Le anticipazioni della puntata

In 35 hanno animato la Casa di Cinecittà e adesso sono rimasti in 8. Quest’anno, si è optato per un cast a metà strada tra i “vip” e i “non vip” che ci hanno tenuto compagnia per sei lunghi mesi. La serata si aprirà con il televoto che nominerà il sesto e ultimo finalista, portando, dunque, a ben due eliminazioni. Chi tra Sergio D’Ottavi, Greta Rossetti e Letizia Petris otterrà il pass per la finale?

Al momento i finalisti ufficiali sono Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Perla Vatiero e Simona Tagli. Sicuramente ampio spazio verrà dato al percorso e al vissuto dei concorrenti all’interno della Casa. Dal tortuoso percorso della Luzzi, alla chef Rosy che ha avuto una parola di conforto sempre per tutti, agli alti e bassi di Massimiliano Varrese. E ancora, la rivelazione Simona Tagli, sino alla riappacificazione tra Perla e Mirko. Insomma, chi più ne ha più ne metta.

Nomination e televoto

Inutile dire quanto la battaglia per la vittoria finale veda a confronto due protagoniste indiscusse di questa edizione: Beatrice e Perla. Fino all’ingresso della Vatiero nella Casa, infatti, la vittoria sembrava essere dell’Eva Bonelli di Vivere, poi le cose sono cambiate. Dunque, dopo aver raggiunto la finale nell’ultima puntata e aver superato (l’ennesima) “crisi” con Brunetti, adesso la giovane salernitana è pronta a vincere sicura delle parole del suo fidanzato: “Sto aspettando te, abbiamo il nostro destino in mano”.

Tre i concorrenti in attesa del verdetto del pubblico per scoprire chi riuscirà ad accaparrarsi il sesto e ultimo posto nella finale del reality: Greta, Sergio e Letizia. Stando a quanto fino ad ora rivelano i sondaggi, l’inquilino più votato sembrerebbe essere Sergio con la maggioranza delle preferenze del pubblico. Al contrario, invece, la concorrente meno votata sarebbe proprio Greta. A concorrere per la vittoria finale, invece, non ci sarebbero dubbi, sarebbe testa a testa tra Beatrice e Perla, con la prima come favorita e la seconda in risalita.

Il vincitore, come sempre, si aggiudicherà il montepremi dal valore di, metà del quale sarà devoluto in beneficienza.