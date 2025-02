Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera

Ascolta ora 00:00 00:00

Tutto è pronto per una nuova puntata del Grande Fratello. Dopo l’ultima diretta di giovedì scorso, il reality torna questa sera su Canale 5 alle 21:30 con un appuntamento ricco di emozioni, sorprese e colpi di scena. Alfonso Signorini, per il sesto anno alla guida dello show, accompagnerà i telespettatori e affronterà con i concorrenti i momenti più salienti della settimana. Al suo fianco, le opinioniste di questa edizione: Cesara Buonamici, giornalista e vicedirettrice del TG5, e Beatrice Luzzi, ex concorrente del reality. In studio, Rebecca Staffelli darà voce ai telespettatori, raccogliendo e leggendo in diretta i commenti social più esilaranti.

Le anticipazioni della puntata

L’atmosfera nella Casa si fa sempre più incandescente! Dopo la cena in Tugurio, tra Helena e Javier sembra essere esplosa la passione. Ma cosa ne penseranno gli altri concorrenti? E soprattutto, come reagirà Zeudi, da sempre attratta da Helena e per un momento anche vicina a Javier? Un triangolo che promette scintille. Nuova crisi per Shaila e Lorenzo: i due sembrano essere arrivati a un punto di non ritorno. L’ex velina appare sempre più turbata; sarà un addio definitivo o riusciranno a ricucire il rapporto?

Ma la serata riserverà anche grandi emozioni: dopo cinque mesi di convivenza e ben 34 concorrenti passati dalla Casa, il Grande Fratello decreterà finalmente il primo finalista di questa edizione! Chi sarà il fortunato? Una sola certezza: per ora, l’accesso alla finale sarà riservato a un uomo. E ancora, la cantante Jessica Morlacchi si esibirà davanti ai suoi compagni, regalando un momento musicale dopo aver raccontato la sua storia mentre ha tracciato la linea della sua vita. Infine, una dolce sorpresa: Zeudi Di Palma potrà riabbracciare il fratello Giuseppe, musicista e flautista.

Televoto annullato

Colpo di scena inaspettato: Pamela Petrarolo ha deciso di abbandonare il gioco per motivi personali.

La notizia è stata comunicata attraverso i canali ufficiali del reality; per questo motivo, il televoto che la vedeva protagonista insieme a Iago García, Amanda Lecciso, Zeudi Di Palma e Stefania Orlando è stato annullato. Forse, nel corso della puntata di questa sera, scopriremo qualcosa in più.