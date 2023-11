Grande Fratello, televoto e nomination: cosa succederà nella prossima puntata

Ci siamo. Questa sera su Canale 5 a partire dalle ore 21.25, andrà in onda il 16° appuntamento con il Grande Fratello. Alfonso Signorini è pronto a ritornare nella Casa più spiata d’Italia per regalarci una nuova puntata del "papà" di tutti i reality. Sono passati ormai 52 giorni da quando gli inquilini hanno varcato la porta rossa e tra confronti, scontri e love story, i concorrenti sono sempre pronti a regalarci emozioni. Ad affiancare in quest’avventura il padrone di casa, Cesara Buonamici, per la prima volta nei panni di opinionista. Rebecca Staffelli, invece, è pronta a raccogliere e a mostrare i commenti più divertenti dei telespettatori da casa.

Le anticipazioni della sedicesima puntata

Un piatto ricco per il nuovo imperdibile appuntamento con il reality. Come sempre, grande protagonista Beatrice Luzzi; non esiste puntata in cui non si parli di lei: dall’avvicinamento a Varrese, all’ormai storia archiviata con Giuseppe Garibaldi che ha deciso di farle leggere la lettera che qualche giorno fa aveva scritto all’attrice. Una missiva che, tuttavia, non ha fatto altro che alimentare dubbi anche tra gli alti inquilini della Casa. Il calabrese, peraltro, sembra essere ritornato alla carica, manifestando anche gelosia per il rapporto tra Massimiliano e Beatrice. Spazio anche allo scontro tra l’attrice di Vivere e Alex Schwazer. Quest’ultimo, infatti, aveva richiesto il video in cui la Luzzi si dichiarava interessata a lui, minacciando anche l’abbandono qualora non fosse venuto fuori. Tuttavia, nella puntata di lunedì, Alfonso Signorini ha letto un comunicato ufficiale del Grande Fratello in cui è stato ribadito di non avere trovato né audio né video di quanto riportato dal campione (tenendo in considerazione che non tutto viene registrato dalle telecamere del reality). Proprio a proposito di Alex, la sua nomination ha fatto discutere parecchio gli inquilini; in particolar modo, Angelica e Paolo che hanno rimproverato Garibaldi di aver votato il campione al posto della Luzzi.

E ancora, grande attenzione al legame tra Paolo e Letizia. Soltanto nella scorsa puntata, la Petris ha lasciato intendere di sentirsi libera dopo la lettera ricevuta dal fidanzato Andrea, tanto che l’abbiamo vista avvicinarsi a Masella. Però, in queste ultime ore, Paolo ha manifestato dei dubbi sul reale interesse della fotografa nei suoi confronti. Proprio Letizia che, in questi giorni, inoltre, è stata protagonista per alcune incomprensioni con le sue compagne d'avventura. Probabilmente, anche se ancora non vi sono certezze a riguardo, il padrone di casa si confronterà con Ciro Petrone che nelle ultime ore ha manifestato la volontà di abbandonare il reality. Per lui, infatti, questa sera è in arrivo una sorpresa: la visita della fidanzata Federica con cui ha un legame da ben 12 anni. Sorprese anche per Giselda e Rosy Chin. Nel frattempo, Giampiero Mughini inizia ad avere attriti con alcuni degli inquilini.

Televoto e nomination

Anche per questa sera i concorrenti in nomination potranno dormire sonni tranquilli. Durante la diretta, scopriremo il nome de preferito del pubblico e del primo candidato all’eliminazione. Quattro i concorrenti in nomination: Beatrice Luzzi, Alex Schwazer, Fiordaliso e Giselda Torresan. Stando a quanto fino ad ora rivelano i sondaggi, l’inquilino più votato continua ad essere Beatrice Luzzi con la maggioranza delle preferenze del pubblico; quelli meno votati, invece, sarebbero Fiordaliso e Alex. Naturalmente, ancora non è detta l’ultima parola. Come sempre, bisognerà attenderà la puntata di questa sera per scoprire il verdetto definitivo del pubblico a casa.