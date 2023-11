"Non sto bene...". Ciro Petrone vicino all'abbandono al Grande Fratello 2023

Aria di abbandono al Grande Fratello. Stiamo parlando di Ciro Petrone, l’attore ed ex volto di Temptation Island dopo un’ottima partenza all’interno della Casa più spiata d’Italia in cui - anche grazie alla complicità con “Zia Fiorda” - si è fatto conoscere per il suo carattere frizzantino, sembrerebbe essersi completamente spento. Da qualche puntata, infatti, non è più protagonista, al contrario, lo si vede seduto sul divano quasi in balia del nulla. Il suo cambiamento di rotta è stato notato anche dai compagni d’avventura che in queste ore ne hanno parlato direttamente con lui; una tra tutte, Beatrice Luzzi che, confrontandosi con Ciro, ha sottolineato di non vederlo più sul pezzo come prima.

La rivelazione di Ciro Petrone

L’attore starebbe pensando di lasciare il gioco; così, in un faccia a faccia in veranda con la chef Rosy Chin ha confessato le sue intenzioni. È a questo punto che l’inquilina, dopo aver chiesto quale sarebbe la percentuale di un suo possibile abbandono, ha cercato di individuare dei modi per poter aiutare Petrone, come incentivarlo maggiormente nelle attività in Casa per trascorrere più velocemente la giornata. “Parlo con loro, dopo – ha detto Ciro riferendosi agli autori, poi ha continuato - Non si tratta di tenermi impegnato, non sto bene, mi sveglio la mattina e mi fa male la testa, non dormo e durante la giornata ho brutti modi. Devo parlare con loro e cercare di capire un po' di cose, altrimenti sono costretto a rimanere. È brutto pure per voi che sto qua” . “Non pensare a noi”, ha subito risposto Rosy, prima che gli autori cambiassero la regia. Lo stesso Massimiliano Varrese, ha commentato il comportamento di Ciro, insieme ad Alex in giardino: “Sta così da 15 giorni, da quando è successo il casino nella puntata tosta per me” , Varrese si riferisce a quanto accaduto con Heidi Baci.

Un nuovo abbandono dopo Temptation Island?