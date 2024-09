Grande Fratello 2024, tutto quello che c'è da sapere: concorrenti, novità e appuntamenti

Dopo il ritorno di Temptation Island, ripartita a pochi mesi dall'edizione estiva del programma, il palinsesto Mediaset è pronto a lanciare il suo secondo asso nella manica. Lunedì 16 settembre, infatti, si apriranno le porte dell'ormai proverbiale casa più spiata d'Italia, quella del Grande Fratello. La passata edizione, conclusasi il 25 marzo 2004 dopo 197 giorni di "reclusione", aveva incoronato come vincitrice Perla Vatiero, a discapito di Beatrice Luzzi, che per la gran parte della messa in onda è stata la preferita del pubblico. Proprio Beatrice Luzzi farà il suo debutto il 16 settembre al fianco di Cesara Buonamici come opinionista. Si tratta di una delle tante novità del programma televisivo che ritrova alla conduzione Alfonso Signorini, giunto al suo sesto anno. In attesa di veder aprire per la prima volta la porta rossa della casa, scopriamo insieme tutti i dettagli della nuova edizione del Grande Fratello.

Grande Fratello: chi sono i concorrenti Vip?

Uno degli elementi che da sempre è in grado di attirare l'attenzione del pubblico del Grande Fratello è, naturalmente, la lista dei concorrenti che si sfideranno per portare a casa il montepremi di 100.000 dollari. Quest'anno il parterre del Grande Fratello non solo è molto vasto e variegato, ma ha anche un afflato internazionale. Del cast di questa edizione, infatti, fa parte Clayton Norcross, attore classe 1949, che il pubblico più adulto ricorderà soprattutto per la sua interpretazione di Thorne Forrester in Beautiful. Fa parte di questa edizione anche Clarissa Burt, che gli appassionati di reality show hanno già avuto modo di "spiare" in L'isola dei famosi e La Talpa. Ilaria Galassi, Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo sono tutte e tre volti degli anni Novanta, diventate famose grazie al programma Non è la rai.

La particolarità è che le tre showgirl prenderanno parte a questa edizione del Grande Fratello come un concorrente unico. Prosegue anche il sottile filo rosso che sembra legare molti partecipanti di Pechino Express al GF: è il caso di Helena Prestes, modella 1990 che, dopo aver partecipato al programma guidato da Costantino della Gherardesca ha deciso di puntare anche alla casa osservata da Signorini. Nel cast di questa edizione troveremo anche Enzo Paolo Turchi, che segue le orme della moglie Carmen Russo, gieffina del 2022, e Javier Martinez, il pallavolista argentino che abbiamo già visto in Temptation Island. C'è molta attesa anche per l'entrata in casa di Lino Giuliano, uno dei protagonisti più discussi di Temptation Island, a cui aveva partecipato insieme all'ormai ex fidanzata Alessia Pascarella.

La sua partecipazione, però, stando a quanto si legge su Libero, potrebbe essere già in bilico a causa di alcune frasi omofobe che Giuliano ha rivolto a Enzo Bambolina. La decisione su un'eventuale squalifica del concorrente verrà presa direttamente il 16 sera, durante la diretta della prima puntata. Gli spettatori potrebbero essere molto curiosi rispetto all'atteggiamento di Giuliano nella casa e a quello che avrà da dire. Gli altri concorrenti di questa edizione sono Shaila Gatta, che partecipò ad Amici ormai dieci anni fa, l'attore e conduttore Luca Calvani, l'attore spagnolo Iago Garcia e Jessica Morlacchi, famosa per aver fatto parte della band dei Gazosa e nota soprattutto per la canzone www.mipiacitu.

I protagonisti Nip di questa edizione del GF

Questa edizione del Grande Fratello non avrà come concorrenti solo personaggi già noti del mondo dello spettacolo, ma anche "persone comuni" che faranno il loro debutto proprio nella casa. Sul sito ufficiale del Grande Fratello sono già stati annunciati ufficialmente due concorrenti: Ilaria Clemente, esperta romana di cybersecurity classe 1994, e Tommaso Franchi, originario di Siena che lavora come idraulico e nota figura del Palio di Siena. Rimane comunque possibile l'entrata nella casa di altre persone comuni, che magari - proprio come accade anche con la controparte vip - non sono ancora stati ufficializzati.

Tutte le novità di questa edizione

Come si diceva già in apertura di questo articolo, una delle più grandi novità di questa edizione del Grande Fratello riguarda la presenza di Beatrice come opinionista al fianco di Cesara Buonamici, che è stata confermata dopo l'esperienza della passata stagione. Torna anche Rebecca Staffelli, che come al solito sarà incaricata di scovare e riportare i commenti e le reazioni degli spettatori riguardo ciò che avverrà dentro la casa.

Ed è proprio la casa un'altra grande novità di quest'anno. La casa, infatti, è stata completamente rinnovata e non si troverà più nella tradizionale posizione a Cinecittà, ma sorgerà invece nel nuovissimo Villaggio del Grande Fratello, nei Lumina Studios di Roma, dove sarà costruito anche lo studio. Si tratta di una zona verde molto estesa, che sorge nei pressi del Parco di Veio, nella zona nord della capitale. Stando a quanto riportato da Movieplayer, comunque, i concorrenti sarebbero già stati isolati e dallo scorso 2 settembre sarebbero "reclusi" in un hotel nei pressi di Ponte Milvio.

Dove e quando vedere il Grande Fratello

Il primo episodio di questa nuova edizione del Grande Fratello andrà in onda il 16 settembre su Canale 5 a partire dalle 21.30. Successivamente il reality show tornerà con due appuntamenti settimanali: il lunedì e il giovedì (già a partire dal 19 settembre). Sul canale Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre) sarà possibile come sempre seguire il Grande Fratello ventiquattro ore su ventiquattro. Dal lunedì al venerdì, nelle fasce orarie delle 13.10 e delle 19.20 si potrà seguire il daily sul canale La5 (canale 30), mentre il sabato e la domenica gli appuntamenti slittano alle 00.30 del mattino. Anche Canale 5 aprirà per i suoi spettatori delle finestre giornaliere, con collegamenti dal lunedì al venerdì alle 10.55 e alle 13.40.

Anche Italia 1 si offre come palcoscenico quotidiano per gli abitanti della casa: collegamenti giornalieri dal lunedì al venerdì sono attesi alle 12.15 e alle 18.15. Inoltre sarà possibile seguire il Grande Fratello in diretta anche sul sito ufficiale dello show e su Mediaset Infinity.