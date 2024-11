Guida per salvarsi dalle serie tv consigliate dagli amici

Ascolta ora 00:00 00:00

«Questa la devi vedere assolutamente». A chi di voi non è capitato. L’amico che ti consiglia la serie tv che devi vedere assolutamente. Assolutamente. E voi che gli dite? Sì, certo, se lo dici tu. Per cui iniziate a vedere la serie, che già non vi ispirava, che già non è il vostro genere, ma ve l’ha detto il vostro amico, la vostra amica, così entusiasta che già il giorno dopo vi chiede: «Allora? L’hai vista?».

All’inizio per me era un problema, perché non mi sono mai capitate serie che piacessero agli amici e anche a me, mai, tranne quei veri amici intimi che essendo intimi mi conoscono intimamente e o non mi consigliano niente o lo fanno raramente perché sono sicuri mi piacerà. Ma torniamo all’amico che ti consiglia, che so, di vedere quella serie fantasy di cui parlano tutti e è bellissima. Inutile dirgli che non ti piacciono le serie fantasy, ti dirà ah, neppure a me piacevano, ma questa… questa la devi assolutamente vedere. Per cui ne vedi una puntata, due, tre, ti annoi, ti fai coraggio, glielo dici, e non serve a niente: «SEI SOLO ALLA TERZA! ALLA QUARTA VIENE IL BELLO!».

Ecco, questo vi capiterà sempre. Il bello viene sempre dopo il punto in cui vi siete trascinati. Dopo la quarta, dopo la quinta, dopo la sesta. Ma perché devo rompermi le palle per cinque puntate per arrivare a dove diventa bella? Ammesso lo diventi, per me.

Attenzione, non fate l’errore di consigliare anche voi la serie che amate e che l’amico/amica non ha visto: la vedrà per criticarla, per contestare i vostri gusti, e per correggervi ve ne infliggerà un’altra delle sue. Da questo botta e risposta non ne uscirete più, andrete avanti a colpirvi a colpi di serie come fossero missili, come tra israeliani e palestinesi, e finirete per odiarvi. Vi piace una serie? Non consigliatela agli amici, neppure sotto tortura. Ditegli che avete smesso di vedere serie, e vi state rileggendo tutto Tolstoj, tutto Dostoevskij, non avete tempo.

Inoltre le serie che piacciono agli altri sono sempre più fighe, perché loro sono raffinati. Se non ti piacciono le serie in costume ok, ma quella, quella la devi vedere assolutamente. Se non ti piacciono le serie sul paranormale ok, ma quella devi vederla assolutamente. Con le serie si rovinano le amicizie.

Ci poi sono gli amici snob, i puristi, per i quali la serie che ti consigliano devi vederla non doppiata, con i sottotitoli, altrimenti sei un rozzo e ti perdi tutto il bello (a me poi, che non riesco a guardare una serie italiana perché recitano malissimo, andrebbero anche quelle doppiate in italiano). Mica solo in inglese, in ogni lingua. Se la vedi doppiata sei un bifolco, ti perdi l’essenza. Non imbarcatevi in questa discussione, mai, non c’è verso. Neppure la la serie che per caso, siete sicuri vi piacerà, nessuna parola sul fatto che la vedrete doppiata, per loro sarà come se tu non la vedessi.

Ditegli che ovviamente guardate tutte le serie in lingua originale, anche “Squid Game”, che uscirà il 26 dicembre, rigorosamente in coreano, con i sottotitoli. Meglio ancora, ditegli che non volete neppure i sottotitoli, vi siete messi a studiare il coreano apposta.