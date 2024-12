Ballando, Guillermo Mariotto sarà presente in giuria

Ascolta ora 00:00 00:00

Il banco dei giudici di Ballando con le stelle sarà al completo questa sera. Guillermo Mariotto tornerà a sedersi nel posto che occupa da ormai diciannove anni, cioè dall'inizio del programma del sabato sera di Rai1. Il ritorno in televisione dell'eclettico stilista è dato per certo dalle agenzie di stampa: " Questa sera, nella penultima puntata di Ballando, lo vedremo di nuovo alzare la paletta dallo scranno dei giurati" .

Il caso Mariotto

Era esploso due settimane fa il "caso" sul giudice Mariotto, a seguito dell'improvvisa uscita di scena dello stilista durante la puntata del 30 novembre. Il giudice si era alzato dalla sua postazione al termine dell'esibizione di Amanda Lear - ballerina per una notte - e l'aveva seguita nel backstage. Dopo un simpatico siparietto con l'ospite e i suoi ballerini, Guillermo Mariotto se n'era andato dallo studio senza fare più ritorno in diretta e senza dare spiegazioni. Il giorno successivo si è appreso che lo stilista aveva avuto un serio problema di lavoro con la Maison Gattinoni, ma la sua posizione si era aggravata con lo scoppio del caso legato alle presunte molestie ai danni di uno dei ballerini di Amanda Lear, episodio portato all'attenzione del pubblico da Striscia la notizia.

Il silenzio del giudice

La controversa vicenda ha tenuto banco per giorni sulla cronaca, scatenando più di una polemica. C'è chi ha chiesto la testa del giudice per le presunte molestie, chi lo ha difeso a spada tratta e chi si è defilato evitando di esprimere giudizi. Per contro il giudice ha scelto sin da subito la via del silenzio sparendo dal web e cancellando il suo profilo Instagram. Interpellato dall'Adnkronos alla vigilia dell’ultima diretta Mariotto aveva commentato l'ipotesi di una sua possibile esclusione dal programma citando alcuni versi di Rumi e alimentando il mistero: " Noi siamo le montagne del mondo e l'eco viene da voi... noi... tu...".

La decisione di Rai e Ballandi

Alla fine l'ultima parola l'hanno avuta i vertici dall'Intrattenimento Rai e dalla produzione Ballandi, che hanno optato per il reintegro di Guillermo Mariotto nello show a partire dalla puntata di sabato 14 dicembre. Proprio come aveva anticipato la padrona di casa, Milly Carlucci, che pochi giorni fa aveva chiarito: "B isognerà confrontarsi con la Rai che ha un codice di comportamento preciso. Guillermo dovrà dare spiegazioni e spero che riesca a chiarire ”.

E unin chiave positiva sembra esserci stato. Questa sera, in avvio di puntata, Milly Carlucci spiegherà come sono andate le cose e chiuderà, di fatto, uno degli episodi più discussi del programma negli ultimi anni.