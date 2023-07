Suor Cristina fatta fuori da Tale e quale show: ecco cosa ha chiesto

Tale e quale show, il programma del venerdì sera di Rai Uno, perde un pezzo ancora prima di cominciare. O almeno è quello che si vocifera nell'ambiente dello spettacolo. A dare forfait sarebbe uno dei nomi più chiacchierati degli ultimi mesi, quello di Cristina Scuccia. Reduce dall'esperienza televisiva all'Isola dei famosi, l'ex suor Cristina era stata scelta da Carlo Conti e dalla produzione del programma per fare parte del cast della prossima edizione, ma qualcosa sembra essere andato storto e la sua partecipazione sarebbe saltata.

L'11 luglio Carlo Conti aveva ufficializzato la lista dei personaggi, che si metteranno in gioco nella prossima edizione di Tale e quale show. Lo spettacolo prenderà il via venerdì 22 settembre con la stessa giuria dello scorso anno composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio e tra i protagonisti figurano Pamela Prati, Alex Belli, Scialpi e proprio Cristina Scuccia. Persino l'account Instagram della trasmissione Rai aveva pubblicato il nome dell'ex monaca tra i personaggi scelti per fare parte del cast, ma il sito TvBlog riferisce che la Scuccia non ci sarà.

Scuccia fuori da Tale e quale show per il cachet?

" Secondo indiscrezioni che circolano nell'ambiente vicino allo show di Rai1, prodotto con la collaborazione di Endemol Shine Italy, l'ex suora vincitrice di The Voice, non si è accordata con la Rai. Si parla di questioni economiche ed anche editoriali", ha svelato il sito, fornendo un'ulteriore anticipazione su ciò che dovrebbe accadere ora: "Al suo posto dovrebbe arrivare, ma ancora mancano i dettagli contrattuali, Jo Squillo ". Secondo i bene informati la 35enne siciliana non avrebbe trovato un accordo con viale Mazzini sul suo compenso. " Si vocifera che abbia chiesto un bel po' di soldini" , ha rivelato la blogger ed esperta di gossip Deianira Marzano attraverso la sua pagina Instagram, criticando il "no" dell'ex suor Cristina e aggiungendo: " Lo sa che per guadagnare una virgola di quei cachet c'è gente che lavora dalla mattina alla sera?!" .

Questione cachet a parte, Cristina Scuccia sembra essere più concentrata sulla carriera da cantante che non su quella televisiva. Appena rientrata dall'Honduras dopo oltre tre mesi da naufraga nel cast dell'Isola dei famosi, la siciliana ha scelto di tornare subito in studio di registrazione per incidere la versione spagnola e quella inglese del suo singolo "La felicità è una direzione". L'intento sembra essere quello di sfondare all'estero e fare decollare la sua carriera da solista.