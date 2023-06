Perché Cristina Scuccia non c'è nella foto dei finalisti dell'Isola dei Famosi?

L'Isola dei famosi ha il suo vincitore: Marco Mazzoli. Nell'ultima puntata del reality di sopravvivenza lo speaker radiofonico ha trionfato al televoto finale e ha portato a casa la vittoria. Subito dopo la diretta, i sei naufraghi che sono arrivati fino alla fine si sono ritrovati in albergo per festeggiare l'avventura, ma nel primo scatto post reality si è notata l'assenza di Cristina Scuccia e il "giallo" ha alimentato il chiacchiericcio sui social network.

Il selfie pubblicato da Pamela

La prima a condividere un post Instagram dopo due mesi e mezzo di isolamento è stata Pamela Camassa. L'ex miss Mondo Italia 2002 è tornata sui social con una foto scattata insieme agli altri finalisti, salutando i suoi follower: " Primo selfie post Isola!!!! ". Nell'immagine si vedono chiaramente Luca Vetrone, Marco Mazzoli e Andrea Lo Cicero assieme a Pamela e Alessandra Drusian, ma al posto di Cristina Scuccia spicca la moglie di Mazzoli. L'assenza dell'ex suora dalla foto di gruppo dei finalisti non è passata inosservata e le reazioni del popolo dei social non sono tardate ad arrivare nei commenti sotto al post.

I dubbi degli internauti