La rivelazione di Jerry Calà su Mara Venier

Ascolta ora 00:00 00:00

Nell'ultima puntata della stagione di Domenica In, Mara Venier ha ospitato Jerry Calà. Tra i due ci sono rapporti pregressi molto forti, essendo stati sposati per un breve periodo negli anni Ottanta, tra il 1984 e il 1987. Dopo il divorzio, poi, hanno continuato a coltivare il loro rapporto di amicizia e durante l'intervista su Rai Uno quel periodo è stato rievocato con grande tenerezza ma anche divertimento da parte di entrambi.

" Com'eri quando hai girato 'Sapore di mare'? Io lo so benissimo com'eri, ma non lo posso dire pubblicamente perché è l'ultima puntata ", ha scherzato la conduttrice, ricordando e alludendo ai tradimenti del suo ex marito. L'attore ha colto l'allusione di Venier ma ha preferito replicare con un'altra battuta: " Ero allegro, sbarazzino e tanto entusiasta del mio lavoro ". La replica ha fatto sorridere la conduttrice, che ha scherzosamente chiuso l'argomento, lasciando intendere che sono stati diversi gli episodi di quel tipo: " Eri molto generoso, no? Ti davi molto no? Mi riferisco alle signorine che lavoravano con te e che se ci stanno guardando oggi, sanno a cosa mi riferisco ". La replica di Calà è stata altrettanto ironica: " Sì, Mara ero così, lasciavo tante mance anche ai ristoranti ".

Durante quei tre anni, però, i due si sono amati molto nonostante tutto e Calà non ha dimenticato la cura che Venier ha posto nei suoi confronti in quel periodo, ma anche successivamente: " All'epoca io e Mara stavamo insieme e quando a lei proponevano dei film rifiutava perché 'bastava un solo attore in casa'. È una grande donna. Lei ha sempre cercato di farmi restare con i piedi per terra e per questo la devo ringraziare ". La replica della conduttrice è stata particolarmente delicata: " Ho fatto tutto con amore ". Nel corso dell'intervista c'è stato tempo anche parlare degli esordi della carriera dell'attore, che ricorda come il suo primo amore sia stata la musica e il primo tormentone " Ho studiato ".

perché passai davanti ad una scuola e sentii dei ragazzi che mi imitavano

La musica è stato il mio primo amore. A 14 anni iniziai a suonare con un complessino, i Pick-up

Ha rivelato di aver capito che funzionava "". La sua carriera è iniziata particolarmente presto, a 14 anni: "".