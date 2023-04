"Ho impedito a mia figlia di andare al Gf Vip". La rivelazione di Pupo

I riflettori si sono spenti da poco sul Grande fratello vip ma già si parla della prossima edizione, che potrebbe perdere l'appendice "vip". Secondo le ultime indiscrezioni a settembre nella casa entreranno solo sconosciuti e pochi (quattro-cinque) selezionatissimi personaggi noti. Alfonso Signorini, che rimane il mattatore in studio, sta già valutando quali opinionisti lo affiancheranno nell'avventura televisiva, che dovrebbe essere decisamente ridotta in termini temporali (si parla di quattro, cinque mesi in tutto). Ma uno nome su tutti (oltre a quelli di Oriana Marzoli e Giulia Salemi) è tornato con insistenza, quello di Pupo.

" Io e Alfonso ci siamo incontrati nei giorni scorsi e mi ha detto: 'Tu devi tornare a fare l'opinionista del Grande Fratello, mi manchi molto'. Io gli ho detto: 'Ho già dato, uno come te si incontra una volta nella vita, se va male due! '", ha scherzato Pupo durante l'ospitata nel talk de Il Fatto Quotidiano, svelando di avere rifiutato - almeno per il momento - l'offerta di tornare a vestire i panni dell'opinionista in studio fattagli da Alfonso Signorini. Ricordiamo che il cantautore fu protagonista delle edizioni 2020 e 2021 del reality di Canale 5, prima al fianco dell'argentina Wanda Nara poi con Antonella Elia.

Il "no" imposto alla figlia Clara

Pupo si è detto favorevole al cambio di rotta nel programma, che vorrebbe puntare su gente comune piuttosto che sui cosiddetti vip: " Perché di questi sedicenti Vip ne abbiamo anche le scatole piene! Questo acronimo abusato, ma vip de che? Quindi penso che abbiano fatto bene a prendere questa decisione". Poi ha confessato che anche su figlia Clara avrebbe dovuto prendere parte all'ultima edizione del reality. "Alfonso conosce Clara perché l'aveva provinata l'anno scorso per il Grande Fratello Vip", ha raccontato il cantautore, rivelando di avere praticamente imposto alla figlia di non andare: " Ma le ho impedito di partecipare, le ho impedito di andarci praticamente. Sì, lei aveva fatto i casting ".

Pupo non ha rivelato i motivi del suo "no" alla partecipazione di Clara al Gf Vip, ma a giudicare dai commenti fatti sull'ultima edizione, l'opinione su quanto avvenuto di negativo nella Casa - soprattutto quest'anno - fa capire che l'artista non ha particolarmente apprezzato il comportamento dei vipponi reclusi a Cinecittà. Lasciare fuori dalla mischia la figlia sembra essere stata, dunque, la scelta più giusta e soprattutto azzeccata.