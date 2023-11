“Soffri di una sindrome di Stoccolma”, “Qual è il tuo lavoro”. Scintille a Ballando con le Stelle tra Selvaggia Lucarelli e Ricky Tognazzi

Volano stracci a Ballando con le Stelle. Che Selvaggia Lucarelli sia la regina indiscussa nel fare polemica ormai è una cosa risaputa (e d’altronde lo ammette pure lei). Quest’anno, però, la giurata dello show del sabato sera di Milly Carlucci sembrerebbe non apprezzare particolarmente la presenza “ingombrante” di Simona Izzo, dietro la partecipazione come concorrente al varietà di Rai Uno del marito Ricky Tognazzi.

La provocazione di Selvaggia Lucarelli

Nella puntata di ieri sera, 4 novembre, Ricky Tognazzi si è esibito con la maestra Tove Villför in un tango sulle note di Fever (certo sicuramente non una performance indimenticabile, tanto che alla fine ha portato a casa soltanto 21 punti), ed una volta presentatosi davanti alla giura, ha preso il via un duro botta e risposta con Selvaggia Lucarelli. La giornalista ha ripreso la polemica iniziata la scorsa settimana, quando tra la Lucarelli e la Izzo la tensione era arrivata alle stelle. Il motivo? Il troppo spazio dedicato alla coppia nella vita reale Tognazzi-Izzo, piuttosto che alla coppia in gara Tognazzi-Villför.

Tuttavia, questa volta, lo scontro si è fatto ancora più acceso, con un Ricky Tognazzi che non le ha mandate di certo a dire. “Nelle clip c’è sempre Simona, è evidente che soffri di una sindrome di Stoccolma. Sei innamorato della tua carceriera, anche se non simpatizziamo per il carceriere lo capiamo” , ha subito tuonato la Lucarelli.

Lo scontro tra Ricky Tognazzi e Selvaggia Lucarelli

È a questo punto che l’attore è subito partito con il contrattacco: “A cosa devo rispondere? Alle tue provocazioni? Non mi piacciono le risse in pubblico. Dici cose sgradevoli che poco hanno a che fare col ballo. Usa la paletta a tua discrezione sui ballerini, non su altro che non ti compete” . A quel punto Selvaggia ha prontamente reagito, domandando: “Perché l’altra volta quando Simona ha detto cose sgradevoli su di me non hai detto nulla?” . “Perché hai attaccato prima tu, è un fatto di precedenza” , ha risposto Tognazzi. Poi ha aggiunto: “Ma mi vuoi fare davvero inc**re? Io faccio il mio gioco, mi faccio il mazzo tutta la settimana per fare una cosa che non ho mai fatto” .