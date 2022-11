"Ho scambiato la bocca per il c...". Ornella Vanoni scatenata da Fazio

L'ultima apparizione pubblica di Ornella Vanoni ha letteralmente conquistato il pubblico. L'artista è reduce da un intervento chirurgico al femore, che si era rotto in seguito a una caduta per strada, e a Che tempo che fa ha raccontato l'accaduto. Ma è un episodio legato al suo cagnolino a avere infiammato il web.

Da Fabio Fazio la cantante ha rivelato cosa le è successo qualche settimana fa, quando è stata costretta a posticipare il tour per colpa di un incidente. " Tornavo a casa, era buio pesto c'era un buco in strada e sono inciampata", ha raccontato domenica sera in diretta Ornella Vanoni, svelando di essere stata aiutata da una persona che passava in auto che è stata attirata dalle sue grida: "A causa della caduta mi sono rotta il femore. Dalle urla si è fermato un signore, mi ha soccorso e ha chiamato l'ambulanza". In ospedale poi è successo l'impensabile: "Hanno sbagliato a leggere la lastra e ho aspettato dieci giorni prima di essere operata, avevo dolori allucinanti ".