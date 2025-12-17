Tra i misteri di Padre Pio

È uno degli italiani più famosi del Novecento e anche una delle figure più controverse, impostore per alcuni, santo per altri e per la Chiesa. Per cui sembra proprio interessante la «lezione» di questa sera di Aldo Cazzullo su Padre Pio. In onda, come al solito, alle 21 su La7, Una Giornata Particolare indaga il mistero del santo di Pietrelcina che affermava di portare sul suo corpo le ferite di Cristo, le stimmate, e che attraverso la sua fede combatteva il demonio. Cazzullo prende in considerazione le tre ipotesi che si facevano su di lui: chi lo credeva un impostore, chi pensava fosse in buona fede, ma che le stimmate fossero frutto di una malattia, chi invece lo considerava un santo, come poi confermato dal Vaticano. Cazzullo e gli inviati Claudia Benassi e Raffaele di Placido visitano i luoghi dove il Santo è nato e vissuto: Pietrelcina, sua casa natale, la chiesa di Santa Maria delle Grazie, dove il frate ricevette le stimmate, il Santuario della Verna, luogo in cui a ricevere le stimmate è stato San Francesco, per raccontare come il fondatore dell’Ordine dei Francescani e Padre Pio siano indissolubilmente legati.

Tappa infine a San Giovanni Rotondo, nel convento dove Padre Pio ha trascorso la vita e nella chiesa a lui dedicata progettata da Renzo Piano. Ospiti della puntata il cantautore Al Bano, lo storico Alberto Melloni e Frate Rinaldo Totaro, guardiano del convento di San Giovanni Rotondo.