I segreti di Harry Potter

Oh, ecco un po' di magia. Ci vuole proprio per staccare il cervello dalle terribili immagini quotidiane di guerra e dolore. Per cui, chi ha amato e ama le avventure del maghetto più famoso della storia della letteratura e del cinema, non si può perdere da domani Icons Harry Potter, disponibile sul canale Sky Documentaries con due episodi ogni sabato alle 21.15, in streaming solo su Now e disponibile on demand (nella foto Victoria Bennett). È un viaggio attraverso la bacchetta magica di Harry Potter: attori, membri del team creativo ed esperti svelano storie inedite sulla saga cinematografica che ha conquistato il mondo e milioni di bambini. I protagonisti raccontano i retroscena, le scelte artistiche e i momenti chiave che hanno trasformato i libri della Rowling in un fenomeno globale che presto avrà anche una nuova trasposizione sotto forma di serie televisiva per un progetto decennale che copre tutti i sette libri della scrittrice: le riprese della prima stagione sono in corso e il debutto è fissato per il 2027 sulla piattaforma streaming HBO Max che arriverà a gennaio in Italia.

Attraverso spezzoni tratti dai film e testimonianze esclusive, nel documentario Sky si entra nel magico mondo di Hogwarts. Divisa in quattro parti, la serie offre agli spettatori un'esperienza immersiva tra curiosità e dettagli. Prodotta da Full Board Media, è diretta da Brian Volk-Weiss e Alyssa Michek. Buona magia...