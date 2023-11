La gaffe di Antonella Clerici su Arisa: "Ieri è stata..."

Attimi di imbarazzo per Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno. La conduttrice, che non riesce mai a nascondersi dietro un dito, nella puntata andata in onda ieri, giovedì 23 novembre, ha ospitato in studio il cantante napoletano Clementino. Il motivo? Naturalmente la promozione di The Voice Kids, il programma che vede cimentarsi nel canto bambini talentuosi di età compresa tra i 7 e i 14 anni. Clementino, infatti, è uno dei quattro giudici protagonisti di questa nuova edizione dello show di Rai Uno; insieme a lui, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Arisa. Proprio quest’ultima è stata centrale nella gaffe che ha visto coinvolta Antonella Clerici, provocando confusione in merito alla presenza della cantante nella trasmissione del mezzogiorno della rete ammiraglia della tv nazionale.

La gaffe di Antonella Clerici

Tutto è accaduto durante uno scambio di battute tra Antonella e Clementino, in studio per promuovere il ritorno di The Voice Kids, in partenza questa sera. Così, improvvisamente, parlando dei coach, l’attenzione è ricaduta proprio su Arisa. Il cantante napoletano ha sottolineato di aspettarsi molto dalla collega perché la vede parecchio convinta. È a questo punto che la Clerici ha fatto lo scivolone: “Anche io. Ieri è stata qui con noi”.

Una gaffe che sarebbe passata inosservata se non fosse che il cuoco della trasmissione, Daniele Persegani, ha subito domandato: “Ma noi la vedremo Arisa? La porti anche a noi a conoscere o no?”. Così, la conduttrice in un primo momento ha provato ad insistere sulla presenza di Arisa nello show di Rai Uno: “Ma è stata qui…”, ha replicato Antonella. Poi, probabilmente resasi conto dell’errore, si è subito corretta: “Sì esatto è domani”. E ancora, ha continuato la padrona di casa: “Domani è venerdì cavolo. Io ormai ho perso il senso del tempo. Scusate ma tra Il mezzogiorno e The Voice non capisco più neanche che giorno siamo”. Infine, ha rimarcato: “È che ieri eravamo qua a fare le prove, quindi non capisco più niente”.

Il messaggio per i fan di Antonella

Proprio nelle ultime ore, la nota conduttrice - che è molto amata dal suo pubblico affezionato – è apparsa sui social con un messaggio di ringraziamento per i telespettatori che la seguono: “Grazie per la sensibilità che il pubblico ha di starmi vicino quando conta percependo i miei disagi - ha scritto Antonella Clerici su X- Non nascondo mai niente”. A corredo di questo messaggio, la regina del mezzogiorno di Rai Uno ha ricondiviso un post della casa di produzione della trasmissione, Stand By Me, contenente gli ascolti e una foto che ritrae la padrona di casa, insieme a Clementino e Alfio Bottaro, il tutto fare di Antonella Clerici.