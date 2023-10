Incommentabile Giuseppe Garibaldi, super partes Giampiero Mughini: le pagelle del Grande Fratello 2023

Giovedì sera, 26 ottobre, è andata in onda la quattordicesima puntata del Grande Fratello in diretta su Canale 5. Un appuntamento ricco di colpi di scena: dall’emozionante lettera di Perla per l’ex fidanzato Mirko Brunetti, al durissimo scontro tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi, sino alle spiazzanti parole che Letizia ha ricevuto dal compagno Andrea. Ancora una volta, Beatrice Luzzi è stata la preferita del pubblico; gli inquilini finiti al televoto, invece, sono: Valentina, Beatrice, Massimiliano, Grecia e Giuseppe. A commentare il percorso dei concorrenti, l’unica opinionista di questa edizione: Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, ha raccolto i commenti dei telespettatori da casa.

Ecco le pagelle della quattordicesima serata.

Concorrenti

Paolo Masella – voto 6.5

Con grande intelligenza e rispetto, Paolo dopo aver confessato i suoi sentimenti a Letizia ne ha preso le distanze. A mandarlo in tilt, però, l’avvicinamento di Vittorio a quest’ultima. La cosa che ci piace di Paolo è che non riesce a nascondere i suoi sentimenti e, al contrario, anche se prova a fare il duro, alla fine i suoi occhi (oltre che la sua spontaneità) parlano da sé.

Giampiero Mughini – voto 8

Molto entusiasta (inaspettatamente) della sua esperienza al Grande Fratello, verrebbe da dire che un Giampiero Mughini all’interno della Casa ce lo meritavamo. La Buonamici già lo candida a vincitore morale e sottolinea quanto sia già entrato perfettamente nelle dinamiche (nessuno può darle torto). Non per nulla Alfonso Signorini in ogni querelle lo chiama in causa per esprimere la sua opinione.

Jill Cooper – voto 5

Anche Jill è entrata a gamba tesa nel reality, puntando il dito contro Beatrice Luzzi. Fa bene Alfonso Signorini a farle notare che lei dovrebbe essere priva di pregiudizi essendo arrivata dopo; tuttavia, non dimentichiamo che la Cooper prima di entrare nella Casa si era lasciata andare ad un commento sui social contro l’attrice. Beatrice sarà sicuramente una provocatrice, ma il consiglio che diamo a Jill è quello di farsi conoscere per altro e non solo per gli scontri con la Luzzi che di riflettori puntati ne ha già troppi.

Giuseppe Garibaldi – voto 3

Dopo le gravi affermazioni sui figli di Beatrice di settimana scorsa, francamente ci aspettavamo di tutto. Così, ad alimentare le sue confessioni sgradevoli, in questi giorni è arrivata una risposta agghiacciante alla domanda che gli ha posto Angelica: “Qual è lo scopo del vostro legame?” , “Ci divertiamo sotto le coperte” , ha risposto lui. Insomma, è evidente che Garibaldi abbia messo in piedi questo teatrino all’interno della Casa per rimanere più a lungo all’interno del gioco; il rischio è che dopo quello che è successo esca alla prima nomination.

Mirko Brunetti – voto 5.5

“Era meglio che non venisse” . Così Mirko parla dell’incontro avvenuto lunedì scorso con la sua fidanzata Greta (che eleganza verrebbe da dire). Poi, la mossa vincente del Grande Fratello: la verità dell’ex fidanzata Perla (il fantasma di Mirko a detta di Greta). La Vatiero ha voluto mandare una lettera molto emozionante al gieffino, contenente parole molto importanti, dinanzi ad un Brunetti che ha visibilmente trattenuto le lacrime (al contrario di quanto accaduto con l’ex tentatrice). Come previsto: di Mirko fino ad ora non sappiamo nulla, se non che stava con Perla e ora con Greta. L’unico consiglio che sentiamo di darci è quello di lasciarsi andare anche a costo - purtroppo – di far del male ad una delle due.

Grecia Colmenares – voto 5

È proprio lei a sganciare l’ennesima bomba nella Casa, raccontando un ipotetico episodio di insistenza di Massimiliano Varrese nei confronti di Heidi. Vicenda che l’attore ha negato; tuttavia, sono arrivate le immagini a rivelare la verità. Un filmato che in realtà non smentiva completamente le parole della Colmenares (anche se ben lontano per fortuna dalla forte oppressione che millantava Grecia), ma lei – pensando sbugiardassero la sua ipotesi – ha provato ad arrampicarsi sugli specchi sostenendo che la clip non fosse quella. Poi, non contenta ha anche fatto un sarcastico applauso ad Alfonso Signorini. Peccato, perché poteva uscirne pulita, invece, ha provato a salvarsi in calcio d’angolo, aggravando la sua posizione. Che dire, la verità ripaga sempre.

Beatrice Luzzi – voto 8

Bersaglio indiscusso della Casa sin dal giorno zero: c’è chi pensa sia cattiva e chi pensa che stia recitando un copione. Nel frattempo, lei ad uno ad uno nel corso delle puntate li sta facendo fuori tutti ed esclama: “Io purtroppo risorgo” . Protagonista anche di un inedito faccia a faccia con Massimiliano Varrese direttamente da centro studio in cui ha definito quest’ultimo un serpente. Dal canto suo, lui si sente un leader dentro la Casa; qualcuno gli dica che lo è soltanto all’interno del reality, dal momento che il pubblico ha votato Beatrice Luzzi come preferita. C’è poco da dire: almeno per adesso, Beatrice sembra non avere rivali.

Massimiliano Varrese – voto 4

Dispensa e minaccia querele nei confronti dei compagni, accusandoli di utilizzare parole pesanti nei suoi confronti; nel frattempo, però, lui fa lo stesso senza crearsi problemi. Per fortuna a farglielo notare è stato il padrone di casa che quando Varrese ha definito la Luzzi e la Colmenares “attricette” , ha tuonato: “Tu non è che sei Marcello Mastroianni” . Ringraziamo Alfonso per averglielo fatto notare dal momento che siamo stufi di vedere clip in cui l’attore non fa altro che esaltare la sua carriera. Anche meno.

Letizia Petris – voto 6.5

Dopo giorni di incomprensioni con Paolo, Letizia ha ricevuto una lettera dal fidanzato Andrea. A mandarla totalmente in crisi, la confessione dell’inquilino circa i suoi sentimenti verso di lei. Quando Masella ne ha preso le distanze, infatti, Letizia ha sofferto molto. In realtà ha ragione Fiordaliso quando sottolinea che la fotografa deve fare chiarezza: dice di considerare Paolo soltanto come un amico, ma nel frattempo piange a dirotto e sprofonda in crisi quando lui si allontana da lei. Probabilmente, adesso ad aggravare ulteriormente la sua situazione le parole del fidanzato in cui si nota una certa freddezza e si coglie quasi la volontà di volerne prendere le distanze. Dal canto suo, d’ora in poi, Letizia si sente pronta a vivere l’esperienza nella Casa con più libertà. Insomma, vedremo cosa accadrà, l’importante è che Letizia ascolti il suo cuore.

Conduttore e opinionista

Alfonso Signorini – voto 9

Il padrone di casa è subito partito lanciando l’arco con tutte le frecce a Massimiliano Varrese - probabilmente stufo dell’atteggiamento dell’attore che lamenta le cattiverie che gli vengono rivolte e nel frattempo fa lo stesso – e così, ha tuonato: “Non è che ha parlato Marcello Mastroianni” . Inoltre, dialogando con Mughini, Alfonso ha lanciato una stoccata a tutti i “ben pensanti” che non fanno altro che avere nel mirino il Grande Fratello e sono pronti a puntare subito il dito contro la trasmissione a favor del politically correct. Insomma, caro Alfonso anche in questo caso (forse più che mai) la ragione sembra essere dalla tua parte.

Cesara Buonamici – voto 8

L’opinionista ha finalmente messo le carte in tavola facendo capire alla “Santa alleanza” (come l’ha definita lei) che il comportamento che stanno adottando nei confronti di Beatrice non sta facendo altro che agevolarla agli occhi del pubblico, tanto che ha chiesto: “Ma a voi conviene?” . Insomma, ancora una volta, Cesara ha colto il punto. Poi, con molta saggezza, ha anche domandato a Letizia se il suo legame con il fidanzato fosse frutto dell’amore o di un senso di riconoscenza nei suoi confronti. Continua a piacerci molto.

Per il quattordicesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 17.1% di share.