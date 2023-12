"Io ho parlato, gli altri...". Fedez sibillino sul caso Morgan

Questa sera si terrà la finalissima di X Factor 2023, un’edizione che purtroppo passerà alla storia più per le polemiche che per il talento dei ragazzi in gara. Come noto a tutti, Morgan è stato licenziato dalla produzione al termine della quarta puntata dei Live per aver sparato a zero sui colleghi (e sulla presentatrice Francesca Michielin, nota per le sue clamorose gaffe) e alcuni comportamenti “inappropriati”. L’unico giudice ad aver avuto il coraggio di esporsi sull’allontanamento del leader dei Bluvertigo è stato Fedez, che ha ricevuto un altro Tapiro d’oro – l’undicesimo - da Valerio Staffelli. L’indagine di Striscia la notizia sulla telenovela di X Factor prosegue e il rapper ha rilasciato alcuni commenti a dir poco sibillini.

“Ambra (Angiolini, ndr) ha detto che non ha ricevuto minacce, Francesca (Michielin, ndr) che Morgan è stato regolarissimo e Dargen (D’Amico, ndr) non sa niente…”, le parole dell’inviato di Striscia nel corso del dialogo con Fedez. Quest’ultimo non ha lesinato stoccate ai due colleghi: “Sono l’unico che vi ha detto quello che sapeva, anche se gli altri hanno fatto scena muta. Forse dovevo stare zitto pure io”. In altri termini, la Angiolini e D’Amico avrebbero preferito il silenzio alla verità. Ma non è tutto. Protagonista di una sfuriata senza contraddittorio nel corso dell'ultima puntata del talent show, Fedez ha chiesto per l’ennesima volta a Sky di intervenire: “I motivi reali del licenziamento di Morgan li sanno loro. Sky non è stata chiara, ma non sono io a dover chiarire” .

Dopo il licenziamento di Morgan non sono mancate le indiscrezioni sulle reali motivazioni di questa decisione. Una delle voci riguardava le presunte minacce di Castoldi nei confronti della Angiolini. “Nessuna minaccia, non so cosa sia accaduto dietro le quinte. Con Morgan non è successo nulla, non conosco il motivo per cui l’abbiano cacciato. Morgan è Morgan, questo è quanto” , le parole dell’attrice a Striscia.

Morgan ha acceso i riflettori sulla presunta cricca che decide tutto e che ha interessi economici connessi, un gruppo di cui farebbero parte Fedez, la Michielin e D’Amico. Interpellato dal tg satirico, quest’ultimo ha smentito categoricamente: “Ho visto affermazioni che non corrispondevano al vero: accuse di complotti. Morgan è stato lesivo nei confronti dei ragazzi. Ha detto che è tutto finto”. Nulla di più sul licenziamento dell’ormai ex collega. Una vicenda destinata a rimanere un mistero, almeno in attesa del prossimo Tapiro d'oro targato Striscia.