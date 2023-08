"Io trash? Esasperata". Tina Cipollari rompe il silenzio su Uomini e Donne

La linea editoriale più narrativa e meno trash, che verrà seguita in alcuni dei programmi più visti di Mediaset, non coinvolgerà Uomini e donne. A vigilare sull'andamento di ciò che succede in studio tra cavalieri, dame, tronisti e corteggiatori sarà Maria De Filippi. Per la conduttrice Tina Cipollari non si tocca e la sua poltrona rimane ferma. La conferma è arrivata dall'opinionista romana, che su Instagram ha smentito le indiscrezioni che la volevano "licenziata" per i suoi modi trash.

Negli scorsi giorni si è accesa una forte polemica sulla popolare opinionista di Uomini e donne, spesso protagonista di siparietti esasperati, molti dei quali con la "rivale" Gemma Galgani. " Penso che ne abbiamo abbastanza di vedere certe scene in tv come nella scorsa edizione, quando Tina Cipollari ha mangiato la ricotta davanti a quel poveraccio di Elio che era allergico", ha dichiarato uno dei volti storici del programma, Giorgio Manetti, dicendosi contento di un ipotetico licenziamento di Tina da Uomini e donne. E le voci su un addio a sorpresa della Cipollari si sono riconcorse. " Era ora che Tina venisse mandata via ", avevano detto in molti sui social, criticando i modi di fare della Vamp del programma, che alla fine è sbottata e ha rilasciato una dichiarazione ufficiale su Instagram.

La replica di Tina Cipollari