Uomini e donne: chi torna e chi arriva sul trono. Cosa succede a settembre

Il 20 agosto la redazione di Uomini e donne tornerà a lavoro. Lo ha confermato una delle autrici storiche del programma, Raffaella Mennoia. Con il ritorno in studio inizieranno anche le riprese delle nuove puntate del dating show più amato dai telespettatori. I casting per partecipare al programma sono già aperti. Secondo gli ultimi rumor ci sarebbero almeno due nomi pronti a sedersi sull'ambito trono rosso.

Luca Salatino punta al trono bis

Il primo nome è quello di una vecchia conoscenza del pubblico che segue Uomini e donne: Luca Salatino. Il cuoco romano ha già partecipato al programma nel 2022, uscendo dagli studi televisivi con la corteggiatrice Soraya. Dopo un anno d'amore e la parentesi di Luca al Grande fratello vip, la coppia, però, si è lasciata. Così il romano si è candidato ufficialmente al trono bis e, parlando di un suo possibile ritorno nel dating show attraverso le pagine del settimanale NuovoTV, ha detto: " Se mi dovesse arrivare la proposta di tornare a Uomini e Donne la prenderei sicuramente in considerazione perché ho vissuto un’esperienza bellissima che mi ha lasciato tanto" . Ma, come sempre, l'ultima parola spetterà a Maria De Filippi e alla redazione con la quale Luca è rimasto in ottimi rapporti.

Una tronista da Temptation Island

Chi non si è candidata, ma avrebbe fatto breccia nel cuore di Raffaella Mennoia e Maria De Filippi, è invece Francesca Sorrentino. La 23enne è reduce dall'intensa esperienza vissuta a Temptation Island, dove ha deciso di lasciare il fidanzato Manuel dopo circa tre anni di relazione. I suoi modi di fare garbati e romantici, ma soprattutto la sua sofferenza e rivalsa, l'hanno fatta diventare la fidanzata più amata dal pubblico del reality conclusosi poche settimane fa. E proprio il gradimento dei telespettatori l'avrebbe portata a essere in lizza per partecipare alla prossima edizione di Uomini e donne.