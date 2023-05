Isola dei Famosi 2023, le pagelle: la “rivelazione” di Cristina Scuccia (voto 8), incoerente Fabio dei Jalisse (voto 4)

È andata in onda ieri sera su Canale 5 una nuova puntata dell'Isola dei Famosi. Il reality, giunto al suo sesto appuntamento, ha visto sbarcare in Honduras Nikita Pelizon (vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip) ed il campione di scherma Aldo Montano per fare una sorpresa ai naufraghi. Nel corso della serata, le tribù sono state ufficialmente sciolte e così, da questo momento, ogni concorrente gareggerà singolarmente. Si allunga la lista dei ritirati dal reality e, questa volta, è toccato a Paolo Noise che ha dovuto abbandonare Playa Tosta per motivi di salute. A dover fare rientro in Italia a seguito di un televoto flash è stato Christopher Leoni diventando, quindi, il primo eliminato definitivo del reality. Helena, invece, ha raggiunto l’Isola di Sant’Elena. Cinque i naufraghi finiti al televoto per la prossima puntata: Pamela Camassa, Nathaly Caldonazzo, Luca Vetrone, Marco Mazzoli e Corinne Cléry.

Ecco le pagelle della sesta serata.

Naufraghi

Helena Prestes – voto 4

Dopo un inizio di puntata all’insegna dell’euforia per l’arrivo in Honduras dell’amica Nikita, la naufraga (dopo aver perso la prova contro Lo Cicero) è stata colpita dalla “maledizione del pirata” che è costata due nomination alla tribù delle donne. Helena ha ben chiara la sua strategia: “Lotterò fino alla fine e manderò via uno per uno”, dice nel confessionale; tuttavia, non riesce a convincere il pubblico che decide di mandarla sull’Isola di Sant’Elena.

Corinne Cléry - voto 6

Protagonista della prova del bacio in apnea insieme a Nathaly, Alessandra e Aldo Montano, l’abbiamo vista poco nel corso della serata. Tuttavia, non si nasconde dal dire di avere votato Mazzoli perché forte e stratega.

Cristina Scuccia – voto 8

Finalmente la naufraga pare essersi lasciata andare; infatti, a gran sorpresa, durante una conversazione sull’amore con Helena, rivela di sentirsi legata ad una persona che ha conosciuto a Madrid poco prima di sbarcare sull’Isola. Poi, si scusa in diretta anche con la madre per non averla tenuta al corrente della situazione. Insomma, ci è voluto un po', ma l’ex Suor Cristina ormai sembra sentirsi davvero a suo agio sulle spiagge honduregne.

Pamela Camassa – voto 8

Chiama “giuda” Mazzoli non nascondendosi dall’esserci rimasta male per la nomination della scorsa settimana; Pamela sta dimostrando di essere forte e di essere entrata a pieno nelle dinamiche del reality. Protagonista di un momento intimo e delicato in cui ha “confessato” di non sentirsi completa come donna, lancia un bel messaggio di rinascita.

Nathaly Caldonazzo - voto 6

Una settimana “dormiente” per la Caldonazzo che non ci ha abituato a questi periodi di quiete e silenzi, tanto che a farglielo notare ci ha pensato la “volpe” del reality, Vladimir Luxuria.

Andrea Lo Cicero – voto 5.5

Felice per la sorpresa dell’amico Aldo Montano, Lo Cicero vince la prova che salva l’intera tribù degli hombres dalla “maledizione del pirata”. Tuttavia, la Luxuria gli dà dello stratega dal momento che nel corso della lite tra Mazzoli e Fabio dei Jalisse non ha detto nulla, salvo poi “incitare” quest’ultimo in disparte. Effettivamente, fino a questo momento, Andrea ha dimostrato di volere vincere ad ogni costo e, forse, l’opinionista non ha tutti i torti a dargli dello stratega.

Luca Vetrone – voto 4.5

Anche nella puntata di ieri sera l’abbiamo visto poco se non per l’appello al pubblico per salvarlo dal televoto della settimana prossima.

Marco Mazzoli – voto 7

Mazzoli ormai è uno dei protagonisti assoluti di quest’Isola e, dopo una partenza all’insegna del divertimento e delle risate, ormai il naufrago è spesso al centro delle polemiche tanto da essere finito in nomination. È lui a fare perdere la pazienza per la prima volta dopo sei settimane a Fabio dei Jalisse, ed è sempre lui, ad accusare parecchi naufraghi di volere stare davanti alle telecamere. Emozionante il momento del saluto con Noise che ha lasciato l’Isola per problemi di salute.

Paolo Noise – voto 7

Purtroppo il naufrago ha dovuto abbandonare l’Isola per problemi di salute; sicuramente sarebbe stato uno dei possibili vincitori e così, saluta i compagni dicendo che è stata l’esperienza più bella della sua vita. Un vero peccato.

Alessandra Drusian (Jalisse) – voto 6

Ormai è scontro aperto con Helena, Alessandra sembra davvero non tollerarla e proprio le discussioni con la modella hanno fatto uscire la sua personalità. Infatti, dopo una partenza in sordina, la cantante è spesso protagonista di numerose polemiche honduregne.

Fabio Ricci (Jalisse) - voto 4

“Vedremo se il televoto gli darà una scossa”, questo avevamo detto la scorsa volta; ed effettivamente, sembra essere stato così. Questa settimana il naufrago ha mostrato il suo malcontento dopo la nomination di Mazzoli e finalmente - dopo 36 giorni - Fabio ha fatto sentire la sua voce. Anche in puntata continua per la sua strada, e accusa direttamente “la carogna” di Radio 105 di essere prepotente e violento; poi però, lo salva dalla catena per mandarlo al televoto. Insomma, si è finalmente “svegliato”, ma un pizzico di coerenza in più non guasterebbe.

Christopher Leoni - voto 4

È il primo eliminato ufficiale dell’Isola dei Famosi e, d’altronde, la cosa non sorprende dal momento che è stato fuori luogo sin dal primo giorno.

Gian Maria Sainato – voto 4

Il pubblico gli dà una seconda possibilità, anche se ne potremmo fare lo stesso a meno. Fino ad ora – oltre al sorrisino di circostanza – non abbiamo visto niente.

Opinionisti e inviato

Vladimir Luxuria – voto 8

Dopo l’ormai consueto saluto con una frecciatina al nuovo compagno di Ilary, Bastian Muller - che questa volta la vede dare il benvenuto alla conduttrice in lingua tedesca - l’opinionista come sempre non ha smesso di dire la sua. Così, si rende protagonista di una lucida analisi su Andrea Lo Cicero che non ha placato gli animi nel corso della lite tra Mazzoli e Fabio dei Jalisse, salvo poi “fomentare” quest’ultimo in disparte e così, esclama: “Tra i due litiganti il terzo incita, perché se soccombe uno dei due c’è un avversario in meno”.

Enrico Papi – voto 6.5

Chiede ad Ilary se avesse bevuto e se stesse bene quando la conduttrice gli dà del “bocca de ciavatta”; ormai, i due marciano sul battibeccarsi a vicenda e, forse, non si stanno poi così antipatici. Alla fine Papi, inizia persino ad essere piacevole nei panni da opinionista.

Alvin - voto 7.5

Si riconferma perfetto nel ruolo di inviato e grande spalla anche dall’Honduras della conduttrice con cui riesce a costruire dinamiche leggere e frizzanti. Simpatico il siparietto in cui in maniera scherzosa chiede alla padrona di casa di lasciare spiegare a lui le prove dal momento che è il suo “unico compito”.

Ilary Blasi – voto 9

Con una tutina total black e stivali di colore argento, Ilary si conferma la regina del reality. Apre subito la puntata dicendo ad Alvin che l’applauso dall’Italia non è per lui, ma per i naufraghi; poi chiede a Papi di tacere sulla “maledizione del pirata”, ma al contempo gli tira una frecciata dicendo che ha “una bocca de ciavatta”, lasciando intendere – come ormai è noto - che l’opinionista parli troppo.

L’Isola dei Famosi riesce a convincere ancora il pubblico, registrando un buon risultato con il 18.7 % di share.