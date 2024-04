Kit di sopravvivenza e oggetti vietati: cosa possono portare i naufraghi all'Isola dei famosi

Sta per prendere il via la diciottesima edizione dell’Isola dei Famosi. Questa sera, a partire dalle ore 21.30 su Canale 5, andrà in onda la prima puntata del reality honduregno che vede alla conduzione, per la prima volta, Vladimir Luxuria. A ricoprire il ruolo di opinionisti in studio, l’imprenditrice Sonia Bruganelli e il giornalista Dario Maltese. A raccontare le avventure dei naufraghi, invece, Elenoire Casalegno nel ruolo di inviata. Ormai mancano poche ore e i naufraghi sono pronti a sbarcare in Honduras con il loro usuale kit di sopravvivenza, ma cosa potranno portare con loro e cosa, invece, è assolutamente vietato?

Il kit di sopravvivenza

Il reality, come ben sappiamo, mette a dura prova la resistenza fisica e mentale, e i naufraghi sono pronti a sfidarsi con le loro paure, con la fame e con le intemperie dell’Isola. Ad ognuno di loro, verrà consegnato un kit di sopravvivenza che prevede abbigliamento, biancheria e alcuni prodotti per l’igiene personale.

In Honduras i naufraghi potranno portare:

2 completi intimo: magliette (manica corta, manica lunga o canottiera); camicia o golf; pantaloni o gonne; paia di scarpe; paia di calze;

articoli d’igiene intima e personale come specificato di seguito;

3 oggetti personali che devono obbligatoriamente essere concordati con la produzione. Dei 3, ne sarà scelto solo uno da portare sull’Isola una volta arrivati in Honduras.

Concessi, inoltre, anche:

spazzolino;

pettine o spazzola;

2 rasoi usa e getta (uomini);

2 rasoi usa e getta (donne).

Gli oggetti vietati

Naturalmente, se da una parte i naufraghi potranno portare alcuni (pochissimi) oggetti, dall’altra, sono tantissimi gli oggetti che i naufraghi non potranno portare:

gli oggetti che possano arrecare danno o essere pericolosi per l’incolumità dei partecipanti (qualsiasi tipo d’arma). Materiali illegali, sostanze stupefacenti. Il possesso e l‘utilizzo di quanto precede è vietato in ogni circostanza. E per tutta la durata, anche al di fuori del gioco e del periodo di produzione;

gli oggetti che possano risolvere direttamente ogni problema di sopravvivenza. A questo proposito i partecipanti dovranno utilizzare gli strumenti e i materiali messi a disposizione nel Kit collettivo e messi in palio nelle prove di ricompensa;

gli oggetti che possano favorire l’isolamento del singolo partecipante dal gruppo (libri, riviste, lettori musicali…);

gli oggetti che possano favorire ogni comunicazione con l’esterno (telefoni cellulari, tablet, computer e ogni tipo di ricetrasmittente). Con riferimento ai predetti oggetti resta inteso che questi verranno ritirati da Magnolia prima della partenza da Milano e restituiti da quest’ultima al rientro di ciascun partecipante dell’Isola dopo che questo abbia eventualmente partecipato alla puntata di Prime-Time;

gli oggetti atti alla misurazione del tempo (orologi, calendari, ecc…);

occhiali da sole;

giochi e passatempi;

qualsivoglia materiale illegale;

alcol e tabacco.

Il cast dell’Isola dei Famosi

13 i concorrenti che sono pronti a sbarcare in Honduras per per aggiudicarsi la vittoria di uno dei reality che mette maggiormente a dura prova la loro resistenza fisica e mentale. Sul versante femminile saranno: l’ex schermitrice Valentina Vezzali, Maitè Yanes (attrice, vista di recente nel film Il Sesso Degli Angeli di Leonardo Pieraccioni), la pornodiva Selen (all’anagrafe Luce Caponegro). E ancora, nel cast anche Miss Italia 2023, Francesca Bergesio, e la showgirl Matilde Brandi (già abituata ai reality, con la partecipazione al Grande Fratello Vip 2020). Infine, Greta Zuccarello (nota al pubblico del piccolo schermo per essere una delle ballerine del cast di Ciao Darwin) e chiudiamo con l’attrice Marina Suma.

Per ciò che concerne la parte maschile sull’isola troveremo il vincitore di Masterchef 2022, Edoardo Franco, l’attore della soap del momento Terra Amara, Aras Senol. Quindi, Joe Bastianich, il modello Artur Dainese, il conduttore Edoardo Stoppa e il ballerino e coreografo Samuel Peron. Oltre ai 13 naufraghi già annunciati, in queste ultime ore, è arrivata la notizia di altri 5 nuovi concorrenti conosciuti soprattutto nel mondo dei social: Khadi Gueye, Tonia Romano, Alvina Verecondi Scortecci, Peppe di Napoli e Pietro Fanelli. L’attore Francesco Benigno, inoltre, ha rivelato che entrerà nel gioco a partire dalla seconda puntata.

Insomma, manca davvero pochissimo all’inizio del reality e noi siamo curiosi di scoprire come riusciranno a cavarsela i nostri naufraghi.