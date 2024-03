Isola dei famosi, al via l'8 aprile ma è mistero sul cast

L'Isola dei famosi sta per tornare. Il conto alla rovescia è partito. Il sito internet e i canali social del reality sono tornati a riempirsi di video e notizie su ciò che succederà in studio e in Honduras a partire da lunedì 8 aprile, giorno della prima puntata. All'appello mancano invece i nomi dei naufraghi, che parteciperanno alla nuova edizione del popolare programma di Canale 5.

Secondo le ultime indiscrezioni la composizione del cast non sarebbe ancora stata ultima. Le voci sono state riportate da TvBlog: "Ci giunge notizia che molto probabilmente quest'anno non ci sarà la consueta copertina di Sorrisi e canzoni Tv con tutto il cast dell'Isola dei famosi proprio perché la sua formazione è ancora in alto mare". Già definito invece la squadra che sarà in studio durante le dirette.

Conduttrice e opinionisti

Come già annunciato da Piersilvio Berlusconi poche settimane fa, Ilary Blasi ha passato il testimone a Vladimir Luxuria, promossa da opinionista a conduttrice. Nel video di presentazione pubblicato su Instagram poche ore fa, Luxuria si è detta emozionata per la nuova avventura che la attende e pronta a mettersi in gioco con tutta la sua squadra. A farle da spalla, in qualità di opinionisti, ci saranno Sonia Bruganelli e il giornalista Dario Maltese, popolare volto del Tg5. Come già era accaduto con il Grande Fratello, dove Cesara Buonamici ha avuto il ruolo di opinionista, anche all'Isola la dirigenza Mediaset ha scelto di inserire un opinionista di spessore per evitare di scivolare nel trash.

La nuova inviata in Honduras

Novità in studio, ma anche novità in Honduras. Lo storico inviato del programma, Alvin, non è stato riconfermato e al suo posto ci sarà Elenoire Casalegno. Dopo giorni di rumor e indiscrezioni la conferma ufficiale è arrivata attraverso i social poco fa. Elenoire Casalegno ha salutato il pubblico e i futuri naufraghi con un video di presentazione e la produzione del programma le ha dato ufficialmente il benvenuto nella squadra dell'Isola: "Elenoire ci racconterà tutte le vicende, le novità, le storie… sarà lei la nostra inviata, direttamente dalle spiagge dell'Honduras".

Il cast dell'Isola dei famosi 24

Sulla composizione del cast, invece, c'è ancora il massimo riserbo. Al momento i nomi confermati (ma non ufficializzati) sono solo tre. L'imprenditore italoamericano Joe Bastianich, vincitore dell'ultima edizione di Pechino Express, l'attrice Marina Suma e il vincitore di MasterChef 2013 Edoardo Franco. In lizza per volare dall'altra parte dell'oceano ci sarebbero però ancora Edoardo Stoppa, Matilde Brandi e due ex allievi di Amici, LDA e Albe. Al momento, però, si tratta solo di voci non confermate. Tra i naufraghi ci saranno però anche dei volti sconosciuti, i cosiddetti "nip", voluti dall'Ad Mediaset per dare nuova linga al format.