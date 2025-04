Jessica vince il "Gieffe"

Ascolta ora 00:00 00:00

Quindi Raiuno fa ancora centro con un'altra fiction a metà tra la commedia romantica e il giallo. Costanza alla seconda puntata di lunedì è piaciuta a più di 4 milioni di spettatori, gli stessi che aveva già conquistato al debutto di domenica. Con protagonista una paleontologa (nel ruolo Miriam Dalmazio), la serie tratta del romanzo Questione di Costanza di Alessia Gazzola è proprio studiata sul pubblico che ama le storie di evasione con un po' di realtà d'oggi: la madre single che alleva la figlia da sola, l'incontro con l'ex per varie coincidenze (fin troppo fortunate) e l'intreccio che ne deriva con un pizzico di mistero. Lo share è stato del 23 per cento. Quasi come quello del Grande Fratello giunto lunedì sera al finale di stagione dove la vincitrice si è rivelata, a sorpresa, Jessica Morlacchi (ex voce dei Gazosa, nella foto) che ha avuto la meglio sulla favorita Helena Prestes, modella brasiliana con cui ha avuto forti scontri all'inizio della convivenza. Gli spettatori della finale sono stati 2.690.

000 (la differenza tra share in confronto a Costanza si deve al fatto che il reality durava molto di più): non pochi vista la longevità del Gieffe che ha compiuto un quarto di secolo e per cui è difficile trovare nuovi spunti e concorrenti. Comunque, tra le consuete liti, polemiche, amori, eccessi e momenti più interessanti, in sei lunghi mesi ha riempito il palinsesto di Canale 5. Ma urge un ripensamento.