Kay La Ferrera vince Tu sì que vales: il mago di 10 anni che ha incantato l’Italia

La dodicesima edizione di Tu sì que vales si conclude con un trionfo inaspettato ma meritatissimo di Kay La Ferrera, un giovanissimo mago romano di soli dieci anni. Con i suoi numeri di prestigio, preparati con cura e grande sicurezza nonostante la tenera età, Kay ha conquistato sia la giuria del talent di Canale 5 sia il pubblico da casa.

La magia che colpisce la giuria

A restare affascinati dai suoi trucchi sono stati i giudici Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto, che fin dalle prime esibizioni hanno riconosciuto in lui una personalità brillante e un talento fuori dal comune. Anche il pubblico popolare, rappresentato in studio da Sabrina Ferilli, lo ha premiato con un’importante percentuale di voti: il 38,68%, sufficiente a incoronarlo vincitore assoluto tra i sedici finalisti in gara.

Una vittoria... senza di lui

La proclamazione, avvenuta dopo l’una di notte, ha però avuto un dettaglio insolito: Kay non era presente in studio nel momento della vittoria. Essendo minorenne, non ha potuto trattenersi fino a tarda notte e al suo posto è salita sul palco la madre, che ha ritirato il premio da 100mila euro e ha mostrato un cartonato del figlio, diventato simbolo di una serata speciale.

Come è iniziato il sogno

Durante il percorso nel programma, Kay ha raccontato come la magia sia entrata nella sua vita: tutto è iniziato durante il compleanno di un cugino, quando uno zio si era esibito in alcuni trucchi sorprendendolo e affascinandolo. Da quel momento ha iniziato a provare, esercitarsi e studiare, fino a scoprire un vero talento: " Da grande voglio fare il mago ", aveva confidato con spontaneità.

Il desiderio di ringraziare la famiglia

Nonostante la giovane età, Kay ha dimostrato una grande maturità parlando delle sue ambizioni e del possibile utilizzo del montepremi. Prima della finale aveva dichiarato che, in caso di vittoria, avrebbe voluto utilizzare i soldi " per ripagare la mia famiglia di tutti i sacrifici che ha fatto per me ", parole che hanno commosso il pubblico e la giuria.

Un futuro luminoso

La vittoria a Tu sì que vales potrebbe rappresentare solo il primo passo di un percorso artistico

promettente. Con la sua naturalezza, il suo entusiasmo e una padronanza della scena rara per un bambino della sua età, Kay La Ferrera si candida a diventare una delle nuove giovani promesse della