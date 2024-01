"Tradito da Cairo": così Giletti prepara il ritorno in Rai

Massimo Giletti è pronto a tornare sul piccolo schermo. Dopo l'addio a dir poco burrascoso a La7, il giornalista ha accettato la corte della Rai: viale Mazzini sarà casa sua sicuramente per i prossimi cinque mesi, ma non è da escludere un accordo più lungo. In una lunga intervista ai microfoni del settimanale Gente in edicola da venerdì 5 gennaio, il sessantaduenne è tornato a parlare della chiusura del suo programma "Non è l'Arena" e non è andato per il sottile nei confronti del suo ex datore di lavoro, l'editore Urbano Cairo: quanto accaduto lo considera "tradimento di una persona che consideravo un fratello - il j'accuse del torinese - non voglio parlare della questione giudiziaria, entro nel merito di quella umana" .

"Non mi sarei mai aspettato che la persona che mi abbracciò quando morì mio padre e che mi trovai all’improvviso alle spalle nella giornata in cui lo seppellivo, potesse, senza dirmi nulla, senza neppure guardarmi negli occhi, senza darmi una parvenza di motivazione, chiudere non solo un programma, ma chiudere un rapporto umano ", ha aggiunto Giletti prima di soffermarsi sulle ragioni di questa frattura. A suo avviso, affrontando certi temi delicatissimi la libertà è venuta meno. Ma non solo, forse nemmeno Cairo può dire quale sia la verità dietro a tutto ciò: "Non siamo pronti per aprire certi cassetti, evidentemente. Forse Cairo non poteva dirmela, la verità. Non è detto che io sia solo, ho semplicemente tutelato chi c’è" .