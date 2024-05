L'addio alla Rai, ecco dove andrà Flavio Insinna

La Rai continua a perdere pezzi pregiati, e dopo i polemici addii di Fabio Fazio e di Amadeus ora anche Flavio Insinna è pronto a levare le tende da via Mazzini per veleggiare verso La7.

Il celebre attore e conduttore televisivo, fino ad ora impegnato nel ruolo di giudice all'interno del programma "L'acchiappatalenti" di Milly Carlucci avrebbe raggiunto un accordo di massima con Urbano Cairo, facendo per questo affidamento sulla preziosa "intercessione" dell'ex segretario del Partito democratico Walter Veltroni.

La notizia non arriva come un fulmine a ciel sereno, dato che da tempo voci di corridoio riferivano di un Flavio Insinna particolarmente scontento per il fatto di essere stato messo un po' da parte, specie dopo i cinque anni di grande successo a "L'Eredità".

Il conduttore ha aspettato a lungo che da viale Mazzini arrivasse qualche proposta allettante e all'altezza delle sue aspettative, magari una nuova fiction oppure un quiz per rilanciarsi, ma l'attesa è stata vana. L'unica prospettiva è stata quella di prendere parte nel ruolo di giudice al nuovo programma di Milly Carlucci "L’acchiappatalenti", che ha esordito appena una settimana fa.

I risultati, tuttavia, sono stati fin da subito molto deludenti e ben al di sotto delle aspettative dell'azienda, tanto che la trasmissione televisiva è stata superata nei dati Auditel addirittura dalla telenovela turca Terra Amara: nel caso in cui non ci fosse una netta inversione di rotta non è escluso che si chiudano le saracinesche anche prima delle cinque puntate previste, come accaduto di recente, solo per citare un esempio, al programma di Chiara Fancini.

Evidentemente sfiduciato e deluso, quindi, Flavio Insinna ha approfittato dell'occasione che gli si sarebbe presentata grazie alla mediazione di Veltroni per dare una svolta alla propria carriera televisiva. Stando a qualche rumor filtrato nelle ultime ore, gli potrebbe essere affidata la conduzione di un game show che dovrebbe "fare da traino al tg di Mentana".

Ciò potrebbe accadere la prossima estate, tuttavia l'annuncio della separazione è atteso già nelle prossime settimane: per il momento il celebre conduttore televisivo ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione in merito alla vicenda.