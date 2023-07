"Troppe serie tv con temi violenti". L'allarme di Margherita Buy

"Ci sono troppe serie che secondo me si occupano di violenza e divulgano questi messaggi, a me piace che il cinema si occupi di cose interessanti, belle, che facciano sognare, che facciano vedere il mondo com'è". Questo il parere di Margherita Buy sul palco del Social World Film Festival, organizzato dalla Città di Vico Equense e diretto dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo. L’attrice capitolina è stata scelta come madrina della 13esima edizione della kermesse e si è raccontata a tutto tondo, ponendo l’accento sui temi di cui si dovrebbero occupare cinema e serie tv.

Innanzitutto, il femminile: "Donne che vivono il presente, anche attraverso le storie che non per forza devono essere delle storie noiose, ma anche delle commedie" . Ma la Buy ha tenuto a citare anche argomenti come "immigrazione, disagio sociale, povertà, periferie, ci sono tante cose che il cinema ha affrontato e può continuare ad affrontare in maniera seria". Reduce dal successo de “Il sol dell’avvenire” di e con Nanni Moretti, Margherita Buy si è anche soffermata sulla sua opera prima in qualità di regista: "Mi interessava mettermi dall'altra parte, porto una storia mia. È stato interessante perché ho capito anche tante cose mie, di quando mi pongo con i registi, cosa faccio, cosa dico. Ho visto l'altra parte, mi sono tanto divertita a dirigere un gruppo di attori stupendi, vedere che ti seguono, gli piace quello che gli stai dicendo, gli piace quello che stanno facendo: è bellissimo".