L'attore di “Alf”, Benji Gregory, trovato morto nella sua auto con il suo amato cane

È morto tragicamente all'età di 46 anni Benji Gregory, star della popolare sitcom degli anni '80 "Alf". L'attore statunitense, che da anni era sparito dalla scena pubblica, è stato trovato senza vita all'interno della sua auto rinvenuta in un parcheggio di Peoria, in Arizona. Morto anche l'amato carlino, Hugs, che era con lui in macchina.

La causa della morte di Gregory è ancora in fase di accertamento. Il medico legale della contea di Maricopa ha preso tempo per effettuare approfonditi esami autoptici e capire come e perché l'attore statunitense e il suo cane sono morti. A dare la tragica notizia del decesso di Benji Gregory è stata la sorella dell'attore, Rebecca Hertzberg-Pfaffinger, che attraverso le pagine del sito americano TMZ ha fatto sapere che il cadavere di suo fratello è stato ritrovato lo scorso 13 giugno.

I motivi della morte, i problemi di salute

"Crediamo che il 12 si sia recato in banca per depositare alcuni assegni, si sia addormentato in macchina e sia tragicamente morto per un colpo di calore dovuto all'intenso caldo estivo dell'Arizona", ha dichiarato la donna, svelando dei gravi problemi di salute di cui Gregory soffriva da tempo. La sorella Rebecca ha spiegato che il fratello in passato aveva lottato con problemi di salute mentale e gli erano stati diagnosticati depressione e disturbo bipolare. Negli ultimi anni l'attore statunitense stava combattendo anche contro una grave forma di insonnia, che lo teneva sveglio per giorni, facendolo addormentare all'improvviso anche in luoghi inconsueti. Secondo il coroner di Maricopa potrebbe essere stato proprio un colpo di sonno associato all'estremo caldo a stroncare Gregory e il suo cane.

La carriera di Benji Gregory

Nato a Panorama City, in California, nel 1978, Benji Gregory raggiunse la fama interpretando il ruolo di Brian Tanner, il figlio minore della famiglia Tanner nella serie "Alf", girando oltre cento episodi andati in onda dall'86 al '90. Protagonista della serie televisiva americana l'alieno Alf, che viveva con i Tunner. L'attore americano aveva poi ricoperto altri ruoli in serie e show televisivi come "Storie incredibili", "Ai confini della realtà", "Disneyland", "Gli amici cercafamiglia", "Fantastic Max", "A-Team" e "T.J. Hooker".

Nel 2003 decise di abbandonare il mondo della tv per arruolarsi nellaamericana, dove divenne aerografo e rimase fino al congedo medico onorevole, ottenuto nel 2005. Sui social Gregory era poco attivo, ma amava condividere le foto del suo amato cane con il quale viveva da anni.