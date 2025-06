L'indiscrezione bomba: "Chiara Ferragni a Ballando con le stelle"

Ascolta ora 00:00 00:00

Chiara Ferragni potrebbe presto sbarcare in prima serata sui canali Rai. No, l'imprenditrice digitale non sarà ospite di Francesca Fagnani a "Belve" bensì avrebbe firmato un contratto preliminare per partecipare alla prossima edizione di "Ballando con le stelle". L'indiscrezione bomba è stata data in via ufficiosa dal direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, attraverso la pagina Instagram de "La vita in diretta", dove è stato ospite nella puntata di lunedì 2 giugno.

Perché si parla di Ferragni a Ballando

A pochi giorni dalla finale di "Sognando Ballando con le stelle", format celebrativo ideato da Milly Carlucci per i vent'anni della trasmissione, Alessi ha sganciato una vera e propria bomba sull'influencer. " Mi danno per certa la partecipazione di Chiara Ferragni a Ballando con le stelle della prossima edizione ", ha detto il direttore della rivista, condividendo un video sulla sua pagina social in compagnia di uno dei protagonisti più amati dello show, nonché vincitore delle edizioni 2023 e 2022, Pasquale La Rocca.

Il ballerino napoletano è stato costretto a ritirarsi dall'edizione speciale di Sognando Ballando a causa di un'infezione alle vie respiratorie, ma si è detto prontissimo a tornare in pista il prossimo autunno, forse proprio in coppia con Chiara Ferragni. "E se fossi proprio tu a insegnarle a ballare? Pare che sia un manico di scopa, però si può solo migliorare", ha ironizzato Alessi, ottenendo una risposta spassionata da La Rocca: "Non si sa ancora chi ci sarà, ma Chiara Ferragni è sempre stata il grande mito e il grande crush ". La coppia potrebbe dunque essere già stata formata a diversi mesi di distanza dal ritorno in onda del programma del sabato sera di Rai1. Per Alessi non ci sono dubbi: " Pasquale La Rocca farà coppia fissa con Chiara Ferragni nel prossimo Ballando con le stelle".

Prime anticipazioni sul cast

Per sapere se davvero l'imprenditrice digitale sarà nel cast di "Ballando con le stelle 2025" il pubblico dovrà attendere ancora qualche mese, almeno fino alla fine dell'estate quando, come di consueto, Milly Carlucci inizierà a fare i primi nomi dei prossimi concorrenti.

Per battere la concorrenza di rete servono nomi forti e personaggi in grado di fare discutere e tenere i telespettatori incollati allo schermo. Ecco perché, dopo il nome di(che ha firmato il contratto in studio a Sognando Ballando due settimane fa), quello di Chiara Ferragni potrebbe fare la differenza in termini di ascolti.