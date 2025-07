Isola dei Famosi,un altro concorrente finisce in ospedale: cos'è successo

Non solo Mario Adinolfi, anche Loredana Cannata, altra concorrente de L'Isola dei Famosi, è stata costretta ad andare in ospedale. Il post dell'attrice, pubblicato nel corso della giornata di ieri, ha lasciato a dir poco sconvolti i fan, che adesso sono in apprensione. A quanto risulta l'artista è stata ricoverata nel reparto di Cardiologia dopo essersi sottoposta a dei controlli.

"Per ironia della sorte, sono su un'altra isola, l'isola Tiberina, nell'ospedale che ora si chiama Gemelli Isola, mi hanno dato un sacco in cui tenere le mie cose e a pranzo stava per arrivare riso in bianco" , è quanto scrive Loredana Cannata nel suo post, accompagnato da uno scatto che la ritrae su un letto d'ospedale.

A quanto pare dei controlli medici effettuati subito dopo il ritorno dall'Honduras hanno portato alla scoperta di alcuni problemi di carattere fisico e psicologico. A causarli sarebbe stata la fatidica prova di apnea avvenuta durante la finale del programma. Proprio quella gara sott'acqua avrebbe portato delle conseguenze. " Dopo 1 minuto e 5 secondi di apnea ho cercato di tornare in superficie ma sono rimasta incastrata sott'acqua più di 50 secondi, cercando di strappare i capelli incastrati, cercando di spostare il mare dalla mia faccia, mentre la bocca ha cominciato ad aprirsi automaticamente per cercare aria e ingoiava acqua, più volte, ho pensato seriamente che molto probabilmente sarei morta così" , racconta l'attrice. "Passata l'adrenalina iniziale con cui il corpo risponde al pericolo di morte, e l'euforia per essere sopravvissuta, che mi hanno dato la forza di un leone subito dopo, rimangono conseguenze fisiche e psicologiche che ora sto affrontando ".

Loredana Cannata passa poi a ringraziare gli operatori sanitari che si stanno occupando di lei, e manda un abbraccio ai suoi fan, ovviamente in ansia. In un secondo aggiornamento, l'attrice ha poi fatto sapere di essere tornata a casa. Sembra sia stata una difficoltà respiratoria a convincerla ad andare al pronto soccorso. Una volta risolto il sintomo, l'artista è potuta andare via. Nel frattempo sono stati eseguiti alcuni esami, non solo ematici, ma anche cardiologici.

