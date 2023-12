LOL – Chi ride è fuori: chi sono i protagonisti della nuova stagione

Prime Video ha appena svelato i nomi dei concorrenti della quarta stagione di LOL - chi ride è fuori, noto programma della piattaforma streaming di proprietà di Amazon che obbliga attori e comici a sfidarsi a suon di battute e scherzi. L'unica regola? Non ridere. Per sei ore i partecipanti condivideranno l'interno di una casa e saranno costretti a subire scherzi, freddure, gag e spettacoli improvvisati. Vince chi, per ultimo, riesce a resistere e a non ridere. Il premio consiste in 100.000 euro da devolvere a un ente benefico scelto dal vincitore dello show ispirato al programma giapponese Hitoshi Matsumoto Presents Documental. Dopo una terza stagione alquanto fiacca, che ha mostrato i primi segni di cedimento di un programma altrimenti di successo, la quarta stagione di LOL - Chi ride è fuori punta a riaccendere la curiosità con un cast di tutto rispetto se non proprio esaltante.

Chi sono i concorrenti della nuova stagione?

Tra i volti noti che prenderanno parte alla quarta stagione di LOL - Chi ride è fuori ci sono nomi altisonanti del nostro cinema. Si comincia, ad esempio, da Diego Abatantuono, professionista che non ha bisogno di grandi presentazioni. Al suo fianco ci saranno Claudio Santamaria - che per Prime Video è protagonista anche del film natalizio Elf Me - , Angela Finocchiaro, Lucia Ocone, Rocco Tanica e un altro grande mattatore come Giorgio Panariello. Tra le "nuove leve", invece, non si può non citare Aurora Leone, che continua la tradizione di avere almeno un membro dei The Jackal in gara, Maurizio Lastrico, che è pronto a tornare su sky con la seconda stagione di Call my agent - Italia, e l'apprezzatissimo comico Edoardo Ferrario.

Quando esce la quarta stagione di LOL - Chi ride è fuori?

Prodotta da Endemol Shine Italy per Amazon Studios la quarta stagione di LOL - Chi ride è fuori si arricchisce anche di un'inaspettata novità. A partecipare allo show, infatti, ci sarà anche il comico vincitore di LOL Talent Show - Chi ride è dentro, un aspirante professionista che competerà con chi fa questo mestiere ormai da anni. Si evince, dunque, la volontà di Prime Video di rinnovare un po' il suo programma, di dargli una nuova veste, proprio per non correre il rischio di rimanere ingabbiato in una struttura ormai obsoleta. A guidare le danze ci sarà di nuovo Fedez, accompagnato da Frank Matano e da Lillo Petrolo, che proprio nella prima stagione di LOL - Chi ride è fuori ha convinto tutti coi suoi tormentoni del "So' Lillo" e Posaman. Non c'è ancora una data ufficiale d'uscita per i nuovi episodi dello show comico, ma il comunicato stampa ufficiale condiviso da Prime Video fa sapere che bisognerà attendere il 2024 per la quarta stagione.