"I nostri fiori preferiti". Lutto per Eleonora Daniele

Un dolore profondo ha colpito Eleonora Daniele, volto amatissimo della Rai, che ha perso la madre Iva il 15 luglio 2025. La notizia è arrivata nel momento più inaspettato: la conduttrice era in diretta televisiva per la Partita del Cuore, evento benefico che ha visto sfidarsi la Nazionale Cantanti e quella dei Politici.

La notizia della scomparsa

A condividere il lutto è stata lei stessa, con un post toccante pubblicato sui social nella mattinata di venerdì 19 luglio.“ Tu sarai sempre presente a vegliare su di noi ”. Parole semplici, intime, ma di una forza emotiva enorme: “ I nostri fiori preferiti. La nostra canzone... Perdere una madre significa perdere una parte di sé, ma tu sarai sempre presente a vegliare su di noi ”.

Con questo messaggio Eleonora ha voluto salutare pubblicamente la madre, accompagnandolo con l’immagine di un fiore – simbolo di quel legame profondo che ha sempre unito le due donne.

Un rapporto profondo

Nel corso degli anni, la conduttrice di “Storie Italiane” non ha mai nascosto l’affetto e la riconoscenza verso la madre. In un vecchio post scriveva: “ Le mamme sono per tutti noi una guida e il nostro punto di riferimento. Coloro che ci amano senza limiti. Sarò felice di poter essere esempio per mia figlia come mia madre lo è per me ”. Parole che oggi suonano ancora più cariche di significato, in un momento di dolore in cui la memoria si fa forza e rifugio.

Dolore e gratitudine in diretta

Il destino ha voluto che la notizia della scomparsa della madre arrivasse mentre Eleonora era in onda, impegnata in una delle sue tante battaglie per la solidarietà, quella della Partita del Cuore.

Nonostante tutto, la conduttrice ha proseguito cone riservatezza, come ha sempre fatto in carriera, mostrando ancora una volta il suo equilibrio tra sfera pubblica e privata.

L’abbraccio del pubblico

Tantissimi i messaggi di affetto e vicinanza giunti in queste ore da colleghi, amici e fan. Il suo dolore ha toccato chi la segue da anni in tv, apprezzandone l’empatia, la delicatezza, l’impegno civile e l’autenticità.