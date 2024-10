Lutto per Veronica Gentili. La drammatica telefonata durante le prove de "Le Iene": perché non era in onda

Ascolta ora 00:00 00:00

La redazione de Le Iene e i telespettatori si stringono accanto a Veronica Gentili per la morte del padre Giuseppe. Da due puntate la giornalista e conduttrice mancava dallo studio del programma di Italia Uno a causa dei problemi di salute del papà, ma nessuno si aspettava un esito simile. La notizia del decesso dell'uomo è stata data in diretta, domenica sera, poco prima dell'inizio della seconda puntata de Le Iene.

L'assenza di Veronica Gentili a Le Iene

Già alla prima puntata andata in onda domenica scorsa la conduttrice non era riuscita a essere presente in studio a causa dei problemi di salute del padre Giuseppe. Sette giorni fa, però, la redazione e il collega Max Angioni avevano preferito non entrare nei dettagli. " Sono qui da solo in studio perché Veronica ha avuto un problema familiare molto serio ed è dovuta tornare a Roma d'urgenza, speriamo possa tornare stasera altrimenti la vedremo domenica prossima ", aveva detto in avvio di puntata Angioni, augurandosi che tutto potesse finire per il meglio. Invece, poco prima della diretta della seconda puntata, Veronica Gentili ha appreso della morte del padre da una telefonata.

L'annuncio a Le Iene